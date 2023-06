Black Mirror se ha convertido en una de las series más populares de Netflix durante los últimos año y ahora podría estar prediciendo el futuro.

Esto porque durante sus cinco temporadas anteriores, Black Mirror ha logrado plasmar el impacto de la tecnología en la vida de las personas.

Es por lo mismo que dentro de la serie ya se han trabajado temas como lo son las mascotas robóticas, las sitas a través de aplicaciones o la realidad virtual.

El pasado jueves 15 de junio Black Mirror regresó a Netflix con el estreno de su sexta temporada.

Así que ya estas listo para los nuevos episodios, tal vez le quieras echar un vistazo a estos 5 episodios aterradores de Black Mirror que predijeron el futuro:

The Entire History of You

Be Right Back

Nosedive

Hang the DJ

Metalhead

Black Mirror (Netflix)

Black Mirror: episodio The Entire History of You

La temporada 1 de Black Mirror empezó con todo, pues su tercer capítulo titulado The Entire History of You de seguro dejó pensando a más de uno.

Esto porque en dicho capítulo se puede ver las personas cuentan con un chip instalado que les permite registrar absolutamente todo lo que ven o hacen.

Algo que resultaba contraproducente debido a que este artefacto también podía ser utilizado con fines de tortura.

Pues al parecer este tipo de tecnología podría volverse una realidad tarde o temprano.

Y es que en lo que fue 2019 y 2020 se presentaron dos ideas similares por parte de Samsung y Elon Musk respectivamente.

Este último quiere lograr que una computadora se pueda conectar con el cerebro de las personas.

Black Mirror: episodio The Entire History of You (YouTube | Toma de video)

Black Mirror: episodio Be Right Back

Avanzando por la historia de Black Mirror llegamos así a su segunda temporada, con el capítulo Be Right Back.

Aquí se nos presenta la historia de una joven que logra mantener contacto con su novio incluso después de que este murió en un accidente.

Por increíble que parezca, ya existen servicios que permiten este tipo de experiencias a través de la recreación de audios e imágenes de las personas fallecidas.

Material que es utilizado para recrear una videollamada y sostener una conversación con esa persona que partió hacia otro plano terrenal.

Black Mirror: episodio Be Right Back (YouTube | Toma de video)

Black Mirror: episodio Nosedive

En el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror nos encontramos con Nosedive. Aquí nos encontramos con un escenario en el cual las personas son calificadas con las valoraciones de los demás.

Algo que en China se volvió realidad en 2018 cuando se puso un sistema que cumplía con el mismo principio.

Se trataba de “Crédito Social”, una forma a través de la cual a las personas se les restaba puntos si realizaba acciones impropias o ilegales.

Algo que baja su evaluación y que, a su vez, se les limitara en otro tipo de cosas o eventos.

Black Mirror: episodio Nosedive (YouTube | Toma de video)

Black Mirror: episodio Hang the DJ

La temporada número cuatro de Black Mirror nos presenta un episodio en el que claramente fue una predicción para el futuro.

Esto porque en el episodio número cuatro titulado Hang the DJ se nos muestra a una sociedad dispuesta a encontrar el amor a través de una aplicación.

Era así que esta aplicación no solo buscaba la compatibilidad en las personas, sino que también podía predecir la duración de las relaciones.

Si nos detenemos a pensar, esto ya es una realidad para nosotros, pues las personas suelen buscar citas a través de diversas aplicaciones.

Black Mirror: episodio Hang the DJ (YouTube | Toma de video)

Black Mirror: episodio Metalhead

Este último episodio de Black Mirror que vamos a presentarte también se encuentra en su cuarta temporada.

Metalhead muestra la tecnología dentro de un contexto más bélico. Pues plantean la creación de perros robot como armas.

Lamentablemente este escenario podría ser también una realidad en los próximos años, ya que hay reportes de artefactos similares que han sido probados por el ejército de los Estados Unidos.