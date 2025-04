Bella Ramsey se ha afianzado como una de las figuras más interesantes del mundo de la actuación gracias a su papel como Ellie en The Last of Us.

Sin embargo, algo que pocos saben es que durante la grabación de la primera temporada de The Last of Us, Bella Ramsey fue diagnosticada con un trastorno psicológico.

Bella Ramsey (JORDAN STRAUSS / JORDAN STRAUSS/INVISION/AP)

¿Qué diagnóstico le dieron a Bella Ramsey durante la grabación de The Last of Us?

Durante una entrevista para British Vogue, Bella Ramsey mencionó que en medio de la grabación de la primera temporada de The Last of Us le diagnosticaron neurodivergencia; es decir, trastorno del espectro autista.

Esto luego de que un miembro del equipo de The Last of Us, quien tiene un hijo con autismo, asumió que Bella Ramsey tenía la misma condición, por la manera en que se relacionaba con su entorno.

Lo cual impulso un diagnostico en forma por parte de especialistas en el ramo, algo que si bien resultó inesperado, no sorprendió para nada a Bella Ramsey, pues siempre pensó que era diferente a las demás personas.

Explicó que nunca se sintió a gusto con otros niños y niñas en la escuela, prefiriendo la compañía de adultos, además de que le gustaba la soledad, lo cual era raro.

Además siempre pensó que percibía el mundo de manera diferente a los demás, algo que el diagnostico de autismo lo comprobó.

The Last of Us, serie de televisión (Max)

El diagnostico de autismo de Bella Ramsey le ayudó a actuar en The Last of Us

Más que algo malo, Bella Ramsey considera que el diagnostico de autismo le ha ayudado para mejorar en su actuación, como en la primera temporada de The Last of Us.

Bella Ramsey señala que siempre ha observado y analizado a la gente, siendo una especie de aprendizaje manual para socializar y relacionarse con las personas; algo que le ha servido para desarrollar mejores aptitudes histriónicas.

Afirma que el hecho de no poder hacer las mismas cosas de la misma manera que el resto de la gente, le permite desenvolverse con más soltura.

Algo que se ha visto reflejado tanto en la primera, como en la segunda temporada de The Last of Us.

The Last of Us, serie de televisión (Max)

Con información de British Vogue.