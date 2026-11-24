La influencer Daniela Alexis, conocida como la Bebeshita, desató un gran revuelo mediático tras su participación y eliminación del reality show La Granja VIP.

Durante su salida, la Bebeshita sorprendió al comediante Kevyn “Bicolor” Contreras con una inesperada insinuación sobre un supuesto embarazo, dejándolo completamente desconcertado con la frase de que se verían en nueve meses.

Ante las crecientes especulaciones y comentarios en las redes sociales, la Bebeshita explicó que ella misma tiene dudas sobre su estado, por lo que planea visitar a un médico para confirmar la noticia.

Bebeshita aclara que no sabe si está embarazada de Kevyn tras salir de La Granja VIP

Hasta el momento no existe una confirmación médica de que Daniela Alexis “Bebeshita” esté embarazada de Kevyn tras su participación en La Granja VIP.

La propia influencer aclaró que se encuentra en una situación de incertidumbre debido a problemas de salud y que debe acudir con un ginecólogo para realizarse estudios y tener certeza.

La Bebeshita explicó que durante su estancia en la casa sufrió severos problemas hormonales, estuvo bajo tratamiento médico y llegó a tener sangrados menstruales de hasta un mes continuo.

Detalló que compartió varios días y noches con Kevyn en el programa, por lo que al experimentar ciertos malestares no sabe si se deben a los efectos secundarios de sus medicamentos o a un embarazo real.

Indicó que no afirma ni descarta la posibilidad, pero decidió expresárselo a Kevyn porque era su última oportunidad dentro del reality para advertirle que eso podía pasar.

La Bebeshita reiteró que no asegurará nada ni jugará con el tema públicamente hasta visitar a un médico y realizarse las pruebas correspondientes.

Así anunció Bebeshita su posible embarazo a Kevyn en La Granja VIP

El anuncio del posible embarazo ocurrió el lunes 23 de noviembre, un día después de que Daniela Alexis “Bebeshita” fuera eliminada como la undécima participante de La Granja VIP.

Durante la transmisión de La Granja VIP, Kevyn “Bicolor” Contreras pagó 5,000 unidades de “Plata Cash” para tener una última conversación a solas con ella antes de su salida definitiva del reality.

La despedida inició con tensión y es que La Bebeshita le recriminó no haber usado sus votos para salvarla en las nominaciones y le echó en cara que la humilló y la hizo menos durante las once semanas de convivencia, tachándolo de “patán”, “basura” y “asco de persona”.

Justo al finalizar su reclamo y antes de levantarse para irse, le lanzó la sorpresiva declaración: “Te odio más porque me cambiaste la vida, te veo en nueve meses”.

Así anunció Bebeshita su posible embarazo a Kevyn en La Granja VIP (Tomada de video)

Kevyn “Bicolor” quedó completamente en shock y desconcertado ante la noticia, respondiendo con incredulidad: “No es verdad, no es verdad, bueno no sé, pero ¿por qué así?”.

Tras soltar la revelación, La Bebeshita gritó “¡Resistencia, los amo!” hacia la producción y abandonó el set.

Días antes de este encuentro dentro de la casa, la influencer ya les había comentado a sus compañeros Manelyk y Kunno que había experimentado síntomas como náuseas, mareos y un retraso en su período.