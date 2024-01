La Casa de los Famosos 4 iniciará en pocos días y Alfredo Adame estaría confirmadísimo junto a otros 7 huéspedes.

El martes 23 de enero inicia La Casa de los Famosos 4 y Telemundo ya confirmó a sus 6 primeros inquilinos, pero aún faltan celebridades por revelar.

Chisme No Like se adelantó a Telemundo y reveló la lista de algunos famosos que estaría en el reality:

La Bebeshita, de 32 años de edad

Geraldine Bazán, de 40 años de edad

Ninel Conde, de 47 años de edad

Frida Sofía, de 31 años de edad

Christian Estrada, de 34 años de edad

Aleska Genesis, de 33 años de edad

Alfredo Adame, de 65 años de edad

La Casa de los Famosos de Telemundo (Especial / Captura de pantalla)

Alfredo Adame por fin cumpliría su sueño de estar en La Casa de los Famosos 4

La Casa de los Famosos está por arrancar su cuarta emisión y Alfredo Adame sería uno de sus inquilinos, quien ya había pedido ingresar a un reality de este estilo.

Se dijo que Alfredo Adame estaría en La Casa de los Famosos México, pero al final no llegó a un acuerdo con la producción.

Chisme No Like asegura que después de tanto pedirlo, por fin Alfredo Adame estará en La Casa de los Famosos 4 y esta sería una de las ediciones más explosivas.

Alfredo Adame es conocido por su temperamento voluble y su forma de explotar ante cualquier situación.

Alfredo Adame (Agencia M)

Aún ni confirman a estos huéspedes y ya ven peleas en La Casa de los Famosos 4

Telemundo no ha confirmado la lista de famosos que Chisme No Like asegura que estarán en La Casa de los Famosos 4, pero ya vio conflictos.

La Casa de los Famosos 4 sería la más explosivas, pues tiene entre sus posibles inquilinos a varios famosos que son enemigos.

Primero porque Frida Sofía y Christian Estrada fueron pareja y terminaron muy mal, por lo que parecería imposible que ambos compartan un mismo lugar.

Christian Estrada / Frida Sofía (Especial)

Javier Ceriani también cree que Geraldine Bazán y Ninel Conde van a llegar a los gritos, pues la actriz es novia de Giovanni Medina, expareja del ‘Bombón asesino’.

Y por último, Chisme No Like cree que Lupillo Rivera encontrará el amor en La Casa de los Famosos 4 con la influencer Maripily Rivera.