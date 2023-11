Peter Hook and The Light regresan a la CDMX con un esperado concierto; aquí los detalles de fecha, sede y preventa de boletos, para que no te lo pierdas.

El legendario bajista Peter Hook conocido por Joy Division y New Order regresa a nuestro país junto a sus banda The Light para traer un concierto muy especial y esperado para los fans.

Ya que Peter Hook and The Light regresan a la CDMX para tocar el álbum ‘Substance’, tanto de Joy Division, como el de New Order.

Peter Hook and The Light en CDMX: Fecha, sede y preventa del esperado concierto (Peter Hook and The Light)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Peter Hook and The Light en CDMX?

Será una única fecha en la que se presente en concierto Peter Hook and The Light en CDMX, así que te compartimos los detalles.

Por lo que toma nota y aparte desde ya, pues Peter Hook and The Light en CDMX dará concierto el próximo jueves 29 de agosto de 2024.

La cita para el concierto de Peter Hook and The Light en CDMX será en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Pabellón Oeste está dentro del Palacio de los Deportes, recinto ubicado en avenida Añil número 467, colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la CDMX.

Esta es la fecha de preventa de boletos para ver a Peter Hook and The Light en CDMX

Corre por la tarjeta, pues la preventa de boletos para ver a Peter Hook and The Light en CDMX ya tiene fecha en Ticktermaster y será de la siguiente forma:

6 de diciembre Preventa Citibanamex a partir de las 11:00 am con 3 meses sin interese

5 de diciembre - Venta General comenzando a las 11:00 am y suma venta en taquillas del Palacio de los Deportes

¿Qué precio tendrán los boletos para el concierto de Peter Hook and The Light en CDMX?

Por el momento los precios de los boletos para el concierto de Peter Hook and The Light en CDMX no se han revelado por parte de Ticketmaster.

Sin embargo, entre insiders se maneja que los boletos para ver a Peter Hook and The Light en CDMX podría tener un precio entre los 670 a los 2 mil 310 pesos.

Asimismo, recuerda que al ser uno de los recintos más íntimos Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, las localidades que maneja son:

VIP

Templete VIP

General de Pie