Weyes Blood estará presentándose en México con un único concierto en el Auditorio BlackBerry; te damos los detalles y presión de boletos para que no te quedes sin verla.

La compositora y cantante Natalie Mering, más conocida por su nombre artístico Weyes Blood -de 35 años de edad- estará por primera vez en concierto en la CDMX.

A lo que la sensación del folk pop originaria de Los Ángeles, Weyes Blood estará presentando su último disco, And In The Darkness, Hearts Aglow en un concierto único e íntimo para sus seguidores en México.

Weyes Blood en Auditorio BlackBerry: Precio de los boletos para su único concierto (Weyes Blood )

¿Cuándo será el único concierto de Weyes Blood?

Será un único concierto el que Weyes Blood de en la CDMX, el cual se realizará el próximo 29 de noviembre.

La cita para ver a Weyes Blood será en el Auditorio BlackBerry también conocido como Auditorio BB, reciento ubicado en la calle de Tlaxcala 160, colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Estas son las fechas para la preventa de boletos para Weyes Blood en Auditorio BlackBerry

Vete preparando pues las fechas para la preventa de boletos para Weyes Blood en Auditorio BlackBerry ya tiene día y hora.

27 de junio - Preventa Citibanamex a partir de las 11:00 am en línea Ticketmaster y con tres meses sin intereses

28 de junio - Venta General en el mismo horario más venta en taquillas del recinto.

Weyes Blood llenará de poesía sonora al Auditorio BB 🐍 #InHolyFluxTour llega a México. #PreventaCitibanamex: 27 junio

Venta General: 28 junio pic.twitter.com/RLNlL8dErF — Ocesa Total (@ocesa_total) June 22, 2023

¿Qué precios tendrán los boletos para Weyes Blood en Auditorio BlackBerry?

El precio de boletos para Weyes Blood en Auditorio BlackBerry no han sido revelados de manera oficial por parte de la boletera Ticketmaster.

Sin embargo insider, filtran que el precio de los boletos para Weyes Blood en Auditorio BlackBerry oscila entre los 696 y mil 536 pesos.

Aquí te actualizaremos la información en cuanto se revele de manera oficial.