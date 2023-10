Fans de México convirtieron las funciones de The Taylor Swift: The Eras Tour en una experiencia increíble.

Y es que durante el concierto de Taylor Swift -de 33 años de edad- en el cine, las fans no se limitaron solo a ver la pantalla.

Si no que durante The Taylor Swift: The Eras Tour, las fans de México bailaron, cantaron y hasta se sinceraron con otras asistentes.

Prefiero pegarle a una pared que ponerme así por ver una película jajajajaja vete a la verga pic.twitter.com/JRfc53n2Rg https://t.co/7t9gatZy3b — GONZALO (@Diosgroserito) October 14, 2023

Así vivieron las fans de México The Taylor Swift: The Eras Tour

El pasado viernes 13 de octubre de este 2023, se estrenó en cines The Taylor Swift : The Eras Tour.

Y las fans de México convirtieron las funciones de The Taylor Swift: The Eras Tour en una experiencia increíble.

Pues en lugar de limitarse a ver la película del concierto de la cantante, las fans se pararon a bailar y cantar.

Por lo que en redes sociales, los videos de distintas partes de la república mostrando como se vivió el concierto rápidamente se hicieron virales.

En los videos, se ve como a una función asistió una quinceañera, quien bailó el vals con su papá cuando sonó ‘Enchanted’.

Otro video muestra como todas tomadas de la mano forman círculos para bailar juntas ‘Willow’.

Y otro como al final de The Taylor Swift: The Eras Tour, sentadas en el suelo, las fans consuelan a una joven la cual cuenta como una ex pareja le rompió el corazón.

¿Qué esperar de The Taylor Swift: The Eras Tour?

The Taylor Swift: The Eras Tour, dura 3 horas y retrata la gira de la cantante por Estados Unidos y las 4 fechas en las que se presentó en el Foros Sol de la Ciudad de México.

Como en el concierto de Taylor Swift, la película ‘The Eras Tour’ recorre todos los discos y los 17 años de carrera musical de la cantante con un setlist de 43 canciones.

Además, la película incluye dos canciones sorpresa de Taylor Swift en versión acústico; una interpretada en piano y otra en guitarra.