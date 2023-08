Al rapero Rochy RD, de 31 años de edad, se le cayeron los pantalones en pleno concierto. ¿Cuál fue su reacción?

Cuando se trata de moda, los famosos suelen atreverse a pasar incomodidades o a lucir prendas que amenazan con ponerlos en aprietos, como hace poco le sucedió a Rochy RD.

El rapero compartió el video de lo sucedido en las redes y descartó haberse sentido apenado, pues dijo, una experiencia previa le ayudó a sobrellevar lo ocurrido.

Rochy RD (@rochyrd / Instagram)

Rochy RD estuvo de visita en España, donde vivió un bochornoso momento

Rochy RD usó su cuenta de Instagram para mostrar el video donde se le ve en el escenario de uno de los conciertos que ofreció recientemente en España.

Mientras canta y se desplaza por la tarima, se puede ver a Rochy RD sosteniendo la bermuda de mezclilla que ese día lució, por la hebilla de su cinturón.

Sin embargo, le emoción de estar ante su público hace que Rochy RD suelte por un segundo su prenda para alzar las manos.

Esto provoca que la bermuda de Rochy RD se deslice por su cuerpo hasta quedar a la altura de sus rodillas.

Rochy RD: Así se le cayeron los pantalones en pleno concierto

El video muestra que tras el bochornoso suceso, Rochy RD procedió a subirse la bermuda y seguir cantando, sin darle mayor importancia a su tropiezo de moda.

Sin embargo, Rochy RD retomó lo sucedido en su cuenta de Instagram, donde refelxionó sobre lo sucedido, afirmando que gracias a una experiencia previa supo reaccionar con tranquilidad:

“De yo no haber tenido el conocimiento que tengo bíblico hoy gracias a dios , empezando mi show cuando se me cae el boxel hubiera sentido vergüenza pero dios me preparo sin saber para este día hace 15 días...”.

¿A qué experiencia se refería Rochy RD? El rapero mencionó el día en que publicó su primer video semi desnudo:

“... cuando subí mi primer video semi desnudo agradeciendo al señor yo solo estoy dando testimonio de mi vida real yo respeto su opinión soy el mejor y lo logre dando rodilla. Amén”.

¿Quién es Rochy RD?

Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como “Rochy RD”, es un rapero originario de República Dominicana, de trap, rap y dembow.

Rochy RD ha colaborado con artistas internacionales como Myke Towers, Anuel AA, Nicki Nicole, y Ozuna.

Fue en 2018 cuando Rochy RD saltó a la fama, con el sencillo ‘Soy Un Infeliz’, que suma más de 60 millones de visualizaciones en YouTube.

Antes de ello, Rochy RD subia videos de freestylee callejero popular en República Dominicana y otros países.