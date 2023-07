Un duro juez de La Academia explotó contra Luis Miguel y su carrera, afirmando que “está lejos de ser el mejor de México”.

Mientras los fans de Luis Miguel cuentan los días para volver a ver en el escenario a quien consideran el mejor cantante del país, hay alguien que de plano se le fue a la yugular.

Se trata del famoso juez de La Academia y productor musical Arturo López Gavito, quien en una reciente entrevista incluso dijo que un egresado del reality show musical es quien sí merece ser llamado el mejor cantante de México. ¿Quién será?

Arturo López Gavito / Luis Miguel (Especial)

Arturo López Gavito sobre Luis Miguel: “No me gusta su música, ni lo que hace como artista”

Hace unos días, Arturo López Gavito participó como invitado en el podcast “Cara a Cara con Cora” en el que de plano dijo que algo no negociable para él son dos cosas:

“Que la persona fume o que le guste la música de Luis Miguel”.

Cuando le preguntaron si “le cae gordo Luis Miguel”, el juez de La Academia confesó que no está de acuerdo con lo que hace ‘El Sol de México’ como artista:

“No me gusta su música, no me gusta su personalidad. Nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista”, dijo.

Arturo López Gavito (@algavito / Instagram )

Ante ello, la conductora Cora Nelda Gonzalez agradeció la sinceridad de Arturo López Gavito, pero se dijo asombrada de que no considere a Luis Miguel como uno de los intérpretes icónicos de México.

Gonzalez no pudo continuar su comentario, pues el juez de La Academia la interrumpió, diciendo que para él, Luis Miguel “está lejos de eso” y que hay muchísimos otros artistas que merecen más ese reconocimiento.

“México, históricamente, ha tenido una calidad de talento de intérpretes, compositores, brutales. Pero le ha conferido un lugar a él [Luis Miguel], y a la gente así le gusta y lo respeto y está bien”.

Arturo López Gavito afirma que un egresado de La Academia sí merece ser llamado el mejor cantante de México

¿A quién considera Arturo López Gavito como el mejor cantante de México? El llamado ‘Juez de Hierro’ de La Academia respondió con absoluta convicción: Carlos Rivera.

Arturo López Gavito señaló que no sólo la capacidad vocal de Carlos Rivera lo hace merecedor de ese título, también, la sensibilidad que tiene para interpretar.

“No le gusta Luis Miguel, pero sí Erasmo Catarino”: Critican a Arturo López Gavito por comentarios sobre ‘El Sol de México’

Los comentarios de Arturo López Gavito le valieron críticas de plataformas como TikTok y YouTube.

Algunos internautas, probables fans de Luis Miguel, respondieron con ironía al juez de La Academia, e incluso otros criticaron otros gustos musicales que Arturo López Gavito ha expuesto en el reality show de Tv Azteca.

“No le gusta Luis Miguel pero le encanta Erasmo Catarino! 🙄🤪”; “Luis Miguel llorando ahorita, con todos sus sold out, porque a este brother no le gusta 😂😂😂”; “Luis Miguel supera todos los estandares que ellos mismos promueven en la academia 😂😂😂😂 irónico 😏”; “Dicen que Luis Miguel ya no pudo dormir cuando escuchó esto”. Usuarios de TikTok

Sin embargo, también hubo internautas que respaldaron a Arturo López Gavito, señalando que tampoco les gusta Luis Miguel.