La canción Total Eclipse Of The Heart rompió récord en iTunes por todos los que musicalizaron el eclipse solar del 8 de abril.

El eclipse solar fue un acontecimiento histórico que causó emoción entre millones de personas que se dieron cita para ver dicho evento astronómico.

Tanto entusiasmo desató el eclipse solar del 8 de abril que provocó un curioso hecho cultural.

Esto porque se reportó que el tema Total Eclipse Of The Heart volvió a liderar las listas de popularidad en plataforma digitales como iTunes.

Total Eclipse Of The Heart se posicionó en el puesto 1 de iTunes de Estados Unidos por el eclipse solar del 8 de abril.

Al parecer todos decidieron musicalizar el evento astronómico con esa canción.

En la plataforma de Apple, se convirtió en una de las más compradas el día lunes cuando fue el eclipse. .

Lanzada en 1983, Total Eclipse Of The Heart es un hit que interpreta la cantante británica Boonie Tyler- de 72 años de edad-.

Se trata de un tema muy exitoso que de acuerdo con algunas interpretaciones hablaría de una mujer devastada y sola por dificultades amorosas.

Ella busca volver a sentir un amor recíproco de parte de la persona amada aunque el corazón de él sufrió un eclipse total que lo impediría.

Bonnie Tyler en Total Eclipse Of The Heart / Eclipse solar (Especial)

No solo en iTunes la canción Total Eclipse Of The Heart se hizo tendencia por el eclipse solar del 8 de abril. Spotify también reportó grandes números de búsqueda del tema ochentero.

CNN informa que un representante de Spotify confesó que en Estados Unidos, las búsquedas de este tema se dispararon hasta en un 50%.

De igual manera, miles de listas de reproducción con la palabra “eclipse” añadieron el hit de Bonnie Tyler.

En redes sociales, también miles de usuarios compartieron stories con Total Eclipse Of The Heart en el eclipse solar del 8 de abril.

Ahora bien, no es la primera vez que esto sucede con Total Eclipse Of The Heart.

En 20217, tras el último eclipse en Estados Unidos, Billboard reportó que las ventas de Total Eclipse Of The Heart aumentaron en un 500%.

A continuación, te compartimos la letra completa en español de Total Eclipse Of The Heart para que conozcas de qué va este hit que sonó en el eclipse solar del 8 de abril:

Date la vuelta

Cada cierto tiempo, me siento un poco sola,

y tú nunca estás por aquí.

Date la vuelta

Cada cierto tiempo, me siento un poco cansada

de escuchar el sonido de mis lágrimas.

Date la vuelta

Cada cierto tiempo me pongo un poco nerviosa,

porque los mejores años de mi vida han pasado.

Date la vuelta

Cada cierto tiempo me aterrorizo un poco,

y entonces veo la mirada en tus ojos.

Date la vuelta, ojos brillantes

Cada cierto tiempo, me derrumbo.

Date la vuelta, ojos brillantes

Cada cierto tiempo, me derrumbo.

Date la vuelta

Cada cierto tiempo me pongo un poco inquieta (o impaciente),

y sueño con algo salvaje.

Date la vuelta

Cada cierto tiempo, me siento un poco indefensa,

y reposo como un niño en tus brazos.

Date la vuelta

Cada cierto tiempo, me enfado un poco,

y sé que tengo que salir y gritar.

Date la vuelta

Every now and then I get a little bit terrified

And then I see the look in your eyes

Date la vuelta, ojos brillantes

Cada cierto tiempo, me derrumbo.

Date la vuelta, ojos brillantes

Cada cierto tiempo, me derrumbo.

Y ahora, esta noche te necesito,

y te necesito más que nunca,

y si simplemente me abrazas fuerte,

estaremos abrazados para siempre,

y solo lo haremos bien,

porque nunca estaremos equivocados.

Juntos podemos llevarlo hasta la última parada,

tu amor es como una sombra sobre mí todo el tiempo

-todo el tiempo-.

Y no sé que hacer, y siempre estoy en la oscuridad,

vivimos en un barril de pólvora y soltamos chispas,

de verdad que esta noche te necesito,

el "para siempre" va a empezar esta noche,

el "para siempre" va a empezar esta noche.

Érase una vez en la que me enamoraba (cayendo en el amor),

pero ahora, simplemente me derrumbo (caigo en pedazos),

nada que pueda hacer, un eclipse total del corazón.

Érase una vez en la que había luz en mi vida,

pero ahora solo hay amor en la oscuridad,

nada que pueda decir, un eclipse total del corazón.

Date la vuelta, ojos brillantes

Cada cierto tiempo, me derrumbo.

Date la vuelta, ojos brillantes

Cada cierto tiempo, me derrumbo,

y ahora, esta noche te necesito,

y te necesito más que nunca,

y si simplemente me abrazas fuerte,

estaremos abrazados para siempre,

y solo lo haremos bien,

porque nunca estaremos equivocados.

Juntos podemos llevarlo hasta la última parada,

tu amor es como una sombra sobre mí todo el tiempo

-todo el tiempo-.

Y no sé que hacer, y siempre estoy en la oscuridad,

vivimos en un barril de pólvora y soltamos chispas,

de verdad que esta noche te necesito,

el "para siempre" va a empezar esta noche,

el "para siempre" va a empezar esta noche.

Érase una vez en la que me enamoraba,

pero ahora, simplemente me derrumbo,

nada que pueda hacer, un eclipse total del corazón.

Érase una vez en la que había luz en mi vida,

pero ahora solo hay amor en la oscuridad,

nada que pueda decir, un eclipse total del corazón,

un eclipse total del corazón.

Total Eclipse Of The Heart