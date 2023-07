“The Reason” en salsa fue el momento más épico de los Premios Juventud 2023; así se escuchó (VIDEO).

A 20 años de que Hoobastank estrenara su éxito ‘The Reason’, la banda de rock alternativo decidió celebrar su aniversario con una nueva versión bilingüe.

Esta se realizó en colaboración con el cantante venezolano Jonathan Moly, quien junto con Hoobastank la estrenaron en la gala de los Premios Juventud 2023.

Premios Juventud 2023 (@Univision / Twitter)

“The Reason” en salsa: Así se escuchó en los Premios Juventud 2023

Hoobastank y Jonathan Moly saltaron al escenario de los Premios Juventud 2023 la noche del jueves 20 de julio, para interpretar la nueva versión bilingüe de “The Reason”.

“Puerto Rico, Hoobastank”, se le escuchó decir a Moly, para luego aparecer la banda estadounidense, cantando en su primera entrega de premios latinos

Hoobastank le dio los clásicos solos de guitarra eléctrica a la nueva versión de “The Reason”, mientras una banda de salsa en vivo le agregó los ritmos latinos, según se puede escuchar en el siguiente video:

¿Cuál fue la reacción del público a la versión salsera de “The Reason”? El ciberespacio se llenó de opiniones encontradas. Hubo internautas que dijeron amarla:

“La colaboración musical de estos dos artistas innovó los géneros del rock y la salsa, convirtiéndola en una versión muy agradable.”; “this is a good salsa version for the rock song the reason. Uuuuuffff”.

Sin embargo, también hubo quienes la detestaron, quejándose de que un clásico del rock fuera arruinado:

“Porque madres arruinaron así un clásico?”; “esta es una de las fusiones más random que he visto: Jonathan Moly con Hoobastank cantando The Reason en salsa”.

“The Reason” en salsa se estrenó en los Premios Juventud 2023 después de 3 años de preparativos

La versión bilingüe de “The Reason” es parte de “Metamorfosis”, el nuevo álbum del salsero venezolano Jonathan Moly.

Premios Juventud 2023 (@Univision / Twitter)

¿Qué motivó el lanzamiento de esta nueva versión? En declaraciones para Billboard, Jonathan Moly contó que “The Reason” tiene un valor muy especial para su tío.

Debido a ello, en 2020 decidió contactar a Hoobastank para hacer la nueva versión y dársela como regalo a su familiar y también manager:

“Mi tío me dijo que le enviara la canción a Hoobastank, así que se la envié a través de Instagram y les dije que soy fan desde que era niño”.

La pista original alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 (fechado el 19 de junio de 2004).