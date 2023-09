Taylor Swift -33 años- está rompiendo las redes sociales y plataformas, tanto que Spotify ya se declaró swiftie y esta es la canción que lo demuestra.

De nueva cuenta Taylor Swift está dando de qué hablar, esta vez tras ser vista apoyando a los Kansas City Chiefs en medio de los rumores de una relación con Travis Kelce -33 años-.

Incluso se les vio dejando juntos el Arrow Stadium en el auto de Travis Kelce para irse a cenar, y por supuesto que los fans ya tienen sus teorías.

Entre las más sonadas -que hasta Spotify compartió revelando ser swiftie- es que la propia Taylor Swift habría manifestado la supuesta relación con Travis Kelce gracias a una de sus canciones.

Pues muchos tienen la teoría que con canciones se puede manifestar cosas, y Taylor Swift sería la prueba de ello con ‘Mary’s Song’; teoría que hasta Spotify compartió.

Pero ¿cuál es la razón por la que Spotify y los fans creen que Taylor Swift habría manifestado su supuesta relación con Travis Kelce gracias a esta canción?

Spotify se ha unido a las teorías de los fans de Taylor Swift quye aseguran que la canción ‘Mary’s Song’ de la cantante le ayudó a manifestar su relación con Travis Kelce.

Pues la canción Mary’s Song de Taylor Swift, habla sobre una chica que se enamoró de un chico cuando eran muy jóvenes.

La canción de Taylor Swift reflexiona cómo ha sido su amor desde la infancia y la inocencia, luego cuando su relación se volvió más seria y al final se casaron.

Esta es la letra de ‘Mary’s Song’ de Taylor Swift que aseguran los swifties y Spotify que la ayudó a manifestar a Travis Kelce:

She said, I was seven and you were nineI looked at you like the stars that shineIn the sky, the pretty lightsAnd our daddies used to joke about the two of us growing up and falling in love and our mamas smiled and rolled their eyes and said oh my my my

Take me back to the house in the backyard tree said you’d beat me up, you were bigger than me you never did, you never did take me back when our world was one block wideI dared you to kiss me and ran when you tried just two kids, you and I Oh my my my my

Well, I was sixteen when suddenlyI wasn’t that little girl you used to see but your eyes still shined like pretty lights and our daddies used to joke about the two of us they never believed we’d really fall in love and our mamas smiled and rolled their eyes and said oh my my my

Take me back to the creek beds we turned up two A.M. riding in your truck and all I need is you next to me take me back to the time we had our very first fight the slamming of doors instead of kissing goodnight, you stayed outside till the morning light oh my my my my

A few years had gone and come around we were sitting at our favorite spot in town and you looked at me, got down on one knee

Take me back to the time when we walked down the aisle our whole town came and our mamas cried You said I do and I did too take me home where we met so many years before we’ll rock our babies on that very front porch after all this time, you and I

I’ll be eighty-seven; you’ll be eighty-nine I’ll still look at you like the stars that shineIn the sky, oh my my my

Mary's Song de Taylor Swift