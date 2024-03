De acuerdo con algunos rumores, Taylor Swift habría hecho rico a Joe Alwyn -de 33 años de edad- su exnovio.

Y es que una fuente cercana al ex de Taylor Swift, alardeó sobre todo lo que este estaría ganando con The Eras Tour.

Esto debido a que Joe Alwyn habría co-escribió seis canciones de Taylor Swift, de 34 años de edad, que canta en esta gira de conciertos.

Taylor Swift estaría haciendo rico a Joe Alwyn por estas canciones

Según la revista ‘Life & Style’, una fuente cercana a Joe Alwyn aseguró que el ex de Taylor Swift se está haciendo rico con The Eras Tour.

Y es que a un año de haber terminado su relación con Taylor Swift, Joe Alwyn recibiría regalías del tour de la cantante.

Joe Alwyn, ex de Taylor Swift (@joe.alwyn / Instagram)

Esto debido a que el actor y compositor británico sería co-escritor de estas canciones de Taylor Swift:

Exile (2020)

Betty (2020)

Champagne Problems (2020)

Coney Island (2020)

Evermore (2020)

Sweet Nothing (2022)

La cantidad que el ex de la cantante recibiría por el tour se desconoce y algunos medios niegan que Joe Alwyn reciba algo de The Eras Tour, ya que todas serían para Taylor Swift y su equipo.

En cuanto a las transmisiones de Spotify, estos mismos sencillos ya le habrían dado a Joe Alwyn una cifra millonaria.

La cantidad de dinero por la reproducción de estas canciones de Taylor Swift en la plataforma de música en streaming, señaló el medio, ascendería a más 38 375 millones y medio de pesos.

Taylor Swift (Caroline Brehman / EFE / EFE)

Taylor Swift tomará su revancha contra su ex

Medios aseguran que Taylor Swift no estaría feliz con las ganancias que obtiene su ex, por lo que en su próximo álbum la cantante incluirá “pistas de distorsión” sobre Joe Alwyn.

Estas canciones en ‘The Tortured Poets Department’ se cree que serán: So Long, London y The Smallest Man Who Ever Lived.

Sin embargo, tendremos que esperar al lanzamiento del álbum el próximo 19 de abril para confirmar la medida de Taylor Swift contra Joe Alwyn.