Taylor Lautner y Taylor Swift compartieron escenario porque el amor es de muchas formas y nos demuestran que una relación con un ex si existe.

Taylor Swift de 33 años de edad, sorprendió a sus fans al compartir un cálido abrazo en el escenario con su ex Taylor Lautner durante su concierto en Kansas City el viernes por la noche.

La aparición de Taylor Lautner sirvió para dar a conocer que la canción ‘I Can See You (Taylor’s Version)’ de su disco regrabado “Speak Now” fue lanzado con un video musical que cuenta con su participación.

Taylor Swift y Taylor Lautner se conocieron tras la grabación de la película ‘Valentine’s Day’, donde sus personajes eran unos jóvenes de preparatoria enamorados.

Desde ahí, el amor salió de la pantalla y surgió un romance entre ellos durante el 2009.

Sin embargo, su relación sentimental les duro muy poco ya que después de 3 meses saliendo, decidieron terminar su noviazgo por falta de química.

Una vez que se separaron, Taylo Lautner pareció haber inspirado la canción de ruptura de Swift “Back to December”.

Taylor Lautner y Taylor Swift (Especial / Especial)

Taylor Swift invita al escenario a su ex Taylor Lautner y morimos de ternura

Taylor Swift es conocida por sus conciertos inolvidables en su gira “The Eras Tour” llenos de sorpresas.

Esta vez la cantante realizó la proyección de su nuevo videoclip de la canción “I Can See You” y posteriormente, invitó a Taylor Lautner al escenario.

Cuando Taylor Lautner subió al escenario por primera vez, deleitó a la audiencia realizando una doble voltereta lateral, en un momento capturado en video y que circuló en Twitter.

Taylor Swift brings Taylor Lautner on stage at the Eras Tour.



pic.twitter.com/BPSylQq1de — Pop Base (@PopBase) July 8, 2023

Inmediatamente fue recibido por un cálido abrazo de su ex novia Taylor Swift lo que provocó otro grito entre la multitud.

Taylor Swift expresó su gratitud hacia Lautner, reconociendo su influencia positiva durante la creación de su álbum ‘Speak Now’.

Ante esto, Taylor Lautner le dedico unas hermosas palabras a Taylor Swift mostrando el gran respeto que le tiene como persona y artista.

“Solo quiero decir una cosa rápida: te respeto mucho, no por la cantante que eres, compositora el intérprete, sino por el ser humano que eres”. Taylor Lautner

Taylor Swift estrena video musical “I Can See You” con Taylor Lautner y Joey King como protagonistas

Taylor Swift estrenó el video musical para su canción “I Can See You”, protagonizada por ella misma con Taylor Lautner y Joey King.

En el video, que fue escrito y dirigido por Taylor Swift, entran a una bóveda para ayudar a la estrella del pop a recuperar su álbum “Speak Now”.

“Speak Now (Taylor’s Version)”, que se lanzó el 7 de julio, es la tercera regrabación de su álbum “Speak Now” lanzado por primera vez en 2010.