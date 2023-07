Taylor Swift -33 años- ha lanzado su regrabación Speak Now (Taylor’s Version), provocando emociones entre los fans y en ¿Arturo Zaldívar?

Desde hace algunos meses que se ha estado criticando al ministro Arturo Zaldívar -63 años- al pronunciarse como swiftie o fan de Taylor Swift.

Y en esta ocasión Arturo Zaldívar no hizo excepción al publicar en sus redes sociales que ya se encontraba escuchando la nueva versión de Speak Now (Taylor’s Version).

Sin embargo, Arturo Zaldívar expresó tener una duda al respecto de Speak Now (Taylor’s Version).

Aunque ya escucho Speak Now (Taylor’s Version), Arturo Zaldívar tiene una duda

En sus redes sociales, Arturo Zaldívar reveló a sus seguidores y a los swifties, que ya se encontraba escuchando la nueva regrabación de Speak Now (Taylor’s Version) de Taylor Swift.

Sin embargo, Arturo Zaldívar expresó una duda a todos los que leyeron su publicación sobre Speak Now (Taylor’s Version):

¿Los swifties se fueron directo a las canciones From The Vault?, ¿A ver si la letra de Better Than Revenge cambio?, ¿O simplemente comenzaron a escuchar Speak Now (Taylor’s Version) en orden?

La pregunta que lanzó Arturo Zaldívar con respecto a Speak Now (Taylor’s Version) dio a entender que en realidad el ministro sí conoce las canciones de Taylor Swift.

Muchos swifties sí le contestaron a Arturo Zaldívar revelándole que lo escuchaban por orden; otros se fueron directo a sus canciones favoritas, mientras que los demás, directamente a escuchar las 6 canciones From The Vault.

Arturo Zaldivar ¿emocionado por la salida de Speak Now (Taylor’s Version) de Taylor Swift?

No cabe duda que la salida de Speak Now (Taylor’s Version) ha provocado emoción entre los swifties, ¿y también en Arturo Zaldívar?

Y es que el ministro Arturo Zaldívar lanzó una pregunta en sus redes sociales, esto acompañado de una captura de pantalla que demostraba ya estaba escuchando Speak Now (Taylor’s Version) de Taylor swift

Esto habría revelado que el ministro Arturo Zaldívar se habría emocionado por la salida de Speak Now (Taylor’s Version).

Pues de acuerdo a la captura de pantalla que Arturo Zaldívar compartió, se encontraba escuchando Speak Now (Taylor’s Version) a las 22:08 horas tiempo de México.

Cabe recordar que Speak Now (Taylor’s Version) de Taylors Swift salió este 7 de julio a la medianoche de Estados Unidos, es decir a las 1 0 de la noche de México.

Es decir que cuando el conteo de las páginas oficiales de Taylor Swift llegaron a cero, el Arturo Zaldívar fue de los primeros en escuchar Speak Now (Taylor’s Version).