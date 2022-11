En abril de este año, Christian Nodal se jactó de ser uno de los elegidos para musicalizar la tan esperada película Black Panther: Wakanda Forever; sin embargo, los productores lo dejaron fuera del proyecto.

Hoy, para mala suerte del intérprete de música regional mexicana, de 23 años de edad, se anuncia que el rapero Santa Fe Klan será quien se involucre en el soundtrack de la nueva película de Marvel.

Propiamente, Santa Fe Klan, de 22 años de edad, lo confirmó a medios de comunicación, a quienes les dijo si es verdad que dejó sin trabajo a Christian Nodal.

Santa Fe Klan (YouTube / Chisme No Like)

No. Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Quezada, no sabía que Christian Nodal musicalizaría Black Panther: Wakanda Forever, es mas, ni siquiera sabía que él lo haría.

“Yo no estaba enterado que lo habían invitado, a mí me invitó Camilo Lara, es más, a mí ni me invitaron para estar en la película, me dijeron que me invitaban a un estudio para ver si la canción lograba que le gustara a los productores, mas bien fue decisión de ellos”

Santa Fe Klan