RBD realizó una de las giras más exitosas del 2023, pero hasta ahora ninguno de los cinco integrantes ha recibido el pago que les toca.

RBD regreso a los escenarios con “Soy Rebelde Tour” cumpliendo el sueño de muchos fans, mismo que abarrotaron cada uno de los recintos que se presentaron.

Pese a haber ganado millones de ganancias con la gira, los cantantes no han recibido pago alguno de los shows que ofrecieron en Latinoamérica y su ex manager estaría detrás de esto.

La gira de RBD por México fue todo un éxito, pero la realidad es que los integrantes tuvieron que terminar su relación comercial con Guillermo Rosas.

Si bien la razón nunca fue confirmada, muchos rumores aseguraban que les habría cometido fraude.

RBD (@rbd_musica)

Los integrantes de RBD no les han pagado su gira de reencuentro y su ex manager sería el culpable

En medio de rumores de una fuerte pelea entre algunos integrantes de RBD, el fraude millonario de su ex manager Guillermo Rosa, una nueva información ha sido revelada.

Los cinco integrantes no han recibido el pago que les toca por su gira de reencuentro “Soy Rebelde Tour” en Latinoamérica.

De acuerdo con el programa Ventaneando, los conciertos realizados por México, Brasil y Colombia, los cantantes no han cobrado los honorarios que les corresponden.

“A los cinco integrantes de RBD no les han pagado los conciertos en Latinoamerica, ni Ocesa ni Live Nation les han querido pagar porque dicen que hay cosas pendientes con el ex manager, Guillermo Rosas” Ventaneando

RBD (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Las empresas que organizaron la gira se han negado a pagarles, debido a que todo el contrato lo hicieron con Guillermo Rosas, ex manager de la agrupación que fue despedido en diciembre 2023.

El programa explicó que la gira en Estados Unidos la organizó Live Nation, pero en Latinoamérica hicieron una mancuerna con Ocesa.

Esto derivado, a que su ex manager no ha podido liberar algunos documentos para validar el pago a los integrantes de RBD y mientras esto no ocurra no pueden cobrar.

Hasta el momentos, los famosos, hasta donde se sabe, no han realizado ninguna acción legal por el dinero correspondiente.

Cabe destacar, que “Soy Rebelde Tour” supero ingresos económicos superando a bandas internacionales, convirtiéndolos en la gira más taquillera de un grupo en la historia de Estados Unidos.

¿Que pasó entre Guillermo Rosas y RBD?

La gira de RBD resulto todo un éxito causando el furor de sus fans por verlos juntos por última vez e hicieron sold out en cada uno de los lugares que se presentaron en el 2023.

Y pese a las millonarias recaudaciones que obtuvo, las cosas no han salido bien para los integrantes, quienes aparentemente no han recibido ningún peso por los conciertos en Latinoamérica.

Se dice que Guillermo Rosas no ha entregado los documentos correspondientes a las empresas a cargo de la organización de la gira.

En diciembre 2023, justo cuando estaba por terminar la gira de RBD se informó que Guillermo Rosas, dejaría de representar a la agrupación.

Según rumores, el ex manager defraudo a RBD por lo que solicitaron una auditoría respecto a las ganancias de la banda, la cual no se ha podido llevar a cabo.