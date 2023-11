Muere Shane MacGowan, quien fuera líder y vocalista de The Pogues, a los 65 años, tras un largo periodo de problemas de salud desde 2015, ¿quién fue? Te contamos.

A través de un comunicado en redes sociales, Victoria Mary Clarke -de 57 años- periodista y esposa de Shane MacGowan ha confirmado la muerte del quien fuera vocalista de The Pogues.

“No sé cómo decir esto, así que simplemente lo voy a decir. Shane quien siempre será la luz que sostengo delante de mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más bella y hermoso ángel y el sol y la luna y el comienzo y el fin de todo lo que tengo querido se ha ido para estar con Jesús y María y su hermosa madre Teresa”. Victoria Mary Clarke, esposa de Shane MacGowan

El cantante Shane MacGowan de The Pogues murió pacíficamente con su familia a su lado, precisa el comunicado.

Luego de que el músico irlandés Shane MacGowan estuviera hospitalizado en Dublín durante varios meses después de que le diagnosticaran encefalitis viral a finales de 2022.

Sin embargo, se sabía que los problemas de salud de Shane MacGowan datan desde 2015, así como su dependencia al alcohol y las drogas.

¿Quién fue Shane MacGowan, vocalista de The Pogues, quien murió a los 65 años tras problemas de salud desde 2015? (Archivo)

Shane MacGowan, el vocalista de The Pogues que murió hoy 30 de noviembre a los 65 años

Shane Patrick Lysaght MacGowan, mejor conocido como Shane MacGowan fue un compositor y poeta irlandés, principalmente recordado por ser el vocalista de The Pogues.

Con ello Shane MacGowan se ganó ser llamado una leyenda del punk irlandés, debido a su música llena del folclore de su ciudad y la furia en sus interpretaciones.

Luego de que Shane MacGowan creció escuchando la música tradicional irlandesa de la aldea de Carney.

Fue en 1982 cuando Shane MacGowan fundó The Pogues, junto a Jem Finer y Peter “Spider” Stacy -de 65 y 64 años de edad, respectivamente-.

Asimismo, Shane MacGowan también confirma parte de la banda, The Popes, con la que grabó tres álbumes.

Por otra parte, la música de Shane MacGowan es todo un legado irlandés, pues fue de gran influencia para artistas como:

Sex Pistols

The Dubliners

Jimi Hendrix

Tom Waits, entre otros.

¿Quién fue Shane MacGowan, vocalista de The Pogues, quien murió a los 65 años tras problemas de salud desde 2015? (Laura Lean / AP)

Este es el legado de Shane MacGowan, vocalista de The Pogues tras su muerte

La discografía que dejó Shane MacGowan, vocalista de The Pogues tras su muerte deja varios éxitos, como la canción The Fairytale of New York en dueto con la fallecida cantante inglesa Kirsty MacColl.

Mientras que la discografía que deja Shane MacGowan es:

Discografía de Shane MacGowan con The Pogues

Red Roses for Me (1984)

Rum, Sodomy, and the Lash (1985)

Poguetry in Motion EP (1986)

If I Should Fall From Grace With God (1988)

Peace and Love (1989)

Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah EP (1990)

Hell’s Ditch (1990)

The Best of the Pogues (1991)

The Rest of The Best (1992)

The Very Best Of The Pogues (2001)

Streams of Whiskey: Live in Leysin, Switzerland 1991 (2002)

The Ultimate Collection including Live at the Brixton Academy 2001 (2005)

Just Look Them Straight In The Eye and Say... POGUE MAHONE!! (2008)

Discografía de Shane MacGowan con The Popes