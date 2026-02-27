En Culiacán, Sinaloa, fue asesinado el integrante de Grupo Arraigado, Julio César Beltrán, de un ataque armado, pero ¿quién fue? Te decimos lo que sabemos sobre el músico y acordeonista.

De momento, se presume como ataque directo del músico, ya que los agresores huyeron tras dispararle en repetidas ocasiones, tal como mencionan las declaraciones iniciales.

¿Quién fue Julio César Beltrán?

Julio César Beltrán fue un músico originario de Sinaloa, además de integrante de Grupo Arraigado, en el cual era acordeonista, aunque se habría dedicado al entretenimiento desde antes.

Asimismo, Julio César Beltrán era hijo de otro músico, líder de una agrupación de la cual no se encontró mayor información que la compartida en sus redes sociales: Porfirio Beltrán y su banda sinaloense.

El miércoles 25 de febrero, Julio César Beltrán fue asesinado mientras circulaba en el conocido como Malecón Viejo de Culiacán, Sinaloa.

¿Quién fue Julio César Beltrán? Integrante de Grupo Arraigado (Julio César Beltrán)

¿Qué edad tenía Julio César Beltrán?

Acorde con medios de comunicación, Julio César Beltrán tenía 41 años al momento de morir.

¿Quién fue la esposa de Julio César Beltrán?

En sus publicaciones de Facebook, Julio César Beltrán menciona que estaba soltero.

¿Julio César Beltrán tuvo hijos?

Sin embargo y como señala el Grupo Arraigado, Julio César Beltrán fue un padre incondicional, recto y ejemplar, aunque se desconoce quiénes son sus hijos.

¿Qué estudió Julio César Beltrán?

Julio César Beltrán no da a conocer su grado de estudios en sus redes sociales.

¿En qué trabajó Julio César Beltrán?

Por otra parte, Julio César Beltrán compartió que llevaba al menos 12 años en el mundo musical y desde 2024 sería parte del Grupo Arraigado, que se enfoca en el género banda.

Sin embargo, Grupo Arraigado también ha realizado narcocorridos de diversas figuras, entre ellas Ismael “el Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, así como su facción.

Grupo Arraigado ganó popularidad tras participar en eventos locales, su último sencillo, “Sigo pa delante” fue lanzado el pasado 13 de febrero, en el que participó Julio César Beltrán.

Anteriormente, Julio César Beltrán participó con otros artistas, como Diego Rivas y Jorge Santacruz; por su trabajo tanto en el acordeón como composición se le ha destacado como músico en Sinaloa.

Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado, fue asesinado en Culiacán

Mientras circulaba en Malecón Viejo, Julio César Beltrán fue interceptado y agredido a balazos, lo que derivó en su muerte, tal como confirmaron las autoridades de Culiacán.

El ataque tuvo lugar entre las calles José María Morelos y Donato Guerra, alrededor de las 16:30 horas, tal como señalaron testigos, quienes confirmaron la huida de los agresores.

Hasta el momento no se reportan detenidos, sin embargo, las autoridades cerraron la circulación de Malecón Viejo, además de que tuvieron que frenar la camioneta de Julio César Beltrán ya que siguió su marcha.