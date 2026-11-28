Te contamos quién es Dave Keuning, músico y guitarrista de The Killers.

A lo largo de su carrera, Dave Keuning ha brillado por sus riffs melódicos y fusión entre diversos géneros.

¿Quién es Dave Keuning?

David Brent Keuning, conocido como Dave Keuning, es un músico y guitarrista estadounidense.

La trayectoria de Dave Keuning es conocida por cofundar la banda The Killers.

Dave Keuning, guitarrista de The Killers (@keuning / Instagram)

¿Cuántos años tiene Dave Keuning?

En la actualidad, Dave Keuning tiene 50 años. Nació el 28 de marzo de 1976 en Pella, Iowa, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Dave Keuning?

Dave Keuning está casado con Emilie Keuning. La pareja contrajo matrimonio el 20 de octubre 2018.

Dave Keuning, guitarrista de The Killers (@keuning / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Dave Keuning?

Por su fecha de nacimiento, Dave Keuning pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Dave Keuning?

Dave Keuning tiene dos hijos, Kyler y Odette.

¿Qué estudió Dave Keuning?

Se sabe que Dave Keuning estudió en el Colegio Kirkwood Community y posteriormente acudió a la Universidad de Iowa donde estudió la carrera de Música aunque no la concluyó.

Dave Keuning, guitarrista de The Killers (@keuning / Instagram)

¿En qué ha trabajado Dave Keuning?

Dave Keuning comenzó a tocar la guitarra desde muy en una banda de jazz y una agrupación de rock cristiano llamado Pickle.

Posteriormente, dejaría Iowa para mudarse Las Vegas donde trabajó en en la tienda “Banana Republic” y en el Hotel-Casino “The Venetian”.

En 2001 fundaría con Brandon Flowers, The Killers. La agrupación tendría su alineación definitiva un año después con el bajista Mark Stoermer y el baterista Ronnie Vannucci Jr.

Junto con The Killers, ha lanzado los discos:

Hot Fuss (2004)

Sam’s Town (2006)

Day & Age (2008)

Battle Born (2012)

Wonderful Wonderful (2017)

Pressure Machine (2021)

Entre 2017 y 2020, Dave Keuning estuvo de baja temporal de The Killers.

Dave Keuning ha lanzado los discos como solista Prismism (2019) y A Mild Case of Everything (2021).