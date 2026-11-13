Avril Lavigne es una cantante y compositora canadiense ampliamente aclamada como la princesa del género pop punk, que marcó a toda una generación con su estética rebelde.

A lo largo de su trayectoria, Avril Lavigne ha publicado siete álbumes de estudio; sin embargo, saltó a la fama mundial con su álbum Let Go (2002), el cual incluyó éxitos históricos como Complicated y Sk8er Boi.

El nombre de Avril Lavigne se viralizó en las redes sociales luego de que sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primera hija.

¿Quién es Avril Lavigne, cantante y compositora canadiense?

Avril Ramona Lavigne es una cantante, compositora y diseñadora canadiense que nació el 27 de septiembre de 1984 en Belleville, Ontario.

Avril Lavigne, cantante y compositora canadiense (@avrillavigne / Instagram )

Es ampliamente reconocida por la crítica como la “Princesa del Pop-Punk” y considerada un ícono musical de la década de 2000 por impulsar el género pop-punk interpretado por mujeres.

Su estilo combina pop-punk, pop rock y rock alternativo. Su estética rebelde de chica skater (con corbatas y camisetas sin mangas) definió a una generación y dio paso a su propia línea de ropa, Abbey Dawn.

¿Cuántos años tiene Avril Lavigne?

Avril Lavigne tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo de Avril Lavigne?

Avril Lavigne no ha confirmado si actualmente se encuentra casada. A lo largo de su vida ha estado casada en dos ocasiones:

Deryck Whibley (2006 - 2010): Su primer esposo fue el vocalista y guitarrista de la banda de punk rock Sum 41. Tras cuatro años de matrimonio se divorciaron en buenos términos y mantienen una relación de amistad cercana Chad Kroeger (2013 - 2015): Se casó por segunda vez con el cantante principal de la banda Nickelback en una ceremonia celebrada en Francia. Se separaron dos años después, aunque han seguido colaborando ocasionalmente en proyectos musicales

Avril Lavigne se comprometió con Mod Sun, aunque no llegaron a casarse. La pareja canceló la boda y terminó su relación a principios de 2023.

La cantante mantendría una relación sentimental seria con una pareja cuya identidad ha decidido conservar en privado y lejos del ojo público.

Avril Lavigne, cantante y compositora canadiense (@avrillavigne / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Avril Lavigne?

Avril Lavigne es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Avril Lavigne?

Avril Lavigne anunció por sorpresa que se convirtió en madre de una niña, aunque no reveló su nombre.

¿Qué estudió Avril Lavigne?

Avril Lavigne dejó la escuela secundaria a los 16 años de edad. Tomó esta decisión tras firmar su primer contrato discográfico con Arista Records (impulsada por el ejecutivo L. A. Reid) con el objetivo de mudarse a Los Ángeles y enfocarse por completo en su carrera musical.

¿En qué ha trabajado Avril Lavigne, cantante y compositora canadiense?

Avril Lavigne saltó a la fama mundial a los 17 años con el lanzamiento de su álbum debut Let Go (2002), el cual vendió millones de copias y catapultó sencillos históricos como Complicated y Sk8er Boi.

Ha publicado siete álbumes de estudio a lo largo de su carrera:

Let Go (2002) Under My Skin (2004) The Best Damn Thing (2007) Goodbye Lullaby (2011) Avril Lavigne (2013) Head Above Water (2019) Love Sux (2022)

Avril Lavigne, cantante y compositora canadiense (@avrillavigne / Instagram )

En 2024 lanzó el álbum recopilatorio Greatest Hits, con el que realizó una gira internacional (Greatest Hits Tour).

Ha participado en producciones de cine y televisión (Vecinos invasores, Fast Food Nation), dirige su propia organización filantrópica (The Avril Lavigne Foundation).

Avril Lavigne ha hablado públicamente sobre cómo ha priorizado su salud física para gestionar las secuelas de la enfermedad de Lyme, con la que fue diagnosticada en 2014.