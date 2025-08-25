¿Qué son las Sesiones Bravas? Descubre todo sobre el canal de YouTube para ver avance de reality show de Hybe: Santos Bravos.

Ya comenzó el reality show de Hybe, Santos Bravos, que busca encontrar un nuevo grupo de idols latino. Esto es lo que debes conocer sobre las Sesiones Bravas.

¿Qué son las Sesiones Bravas del reality show de Hybe, Santos Bravos?

Santos Bravos es el nuevo reality show de la empresa Hybe, la cual es conocida por ser la creadora de la banda surcoreana BTS.

Con el objetivo de buscar una nueva generación de estrellas latinas de pop en español, Hybe lanzó las Sesiones Bravas.

Santos Bravos, el reality de Hybe de K-pop latino (@santos_bravos / Instagram)

Las Sesiones Bravas son presentaciones que las personas podrán seguir a través del canal de YouTube de Hybe.

Donde los 16 participantes de Santos Bravos demostrarán su talento.

Se trata de una especie de filtro para seleccionar a los integrantes del nuevo grupo de idols latinos.

Desde el Parque Bicentenario de la CDMX se llevan a cabo las Sesiones Bravas conducidas por Pame Voguel.

Con cada presentación, los participantes deberán de demostrar por qué deben de ser parte de Santos Bravos, próxima gran banda latina del pop.

Las Sesiones Bravas contarán con público, quienes podrán disfrutar de cada una de las presentaciones.

¿De qué tratan las Sesiones Bravas? Parte del reality show de Hybe: Santos Bravos

Las Sesiones Bravas tienen una duración aproximada de 15 minutos, por lo que no todos los participantes podrán tener una presentación solitaria en cada una de ellas.

En las dos Sesiones Bravas que se han transmitido hasta el momento, se ha tenido la oportunidad de que se presenten dos integrantes de manera individual.

Además de que el público ha tenido la oportunidad de disfrutar una presentación con los 16 participantes de Santos Bravos.

De esta manera, también dejan ver su relación con sus compañeros y la química que muestran en el escenario.

Se espera que en Sesiones Bravas también haya grandes artistas invitados, tal es el caso de Eric Nam, quien estuvo presente en el segundo capítulo.