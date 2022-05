El día lunes 30 de mayo la banda de rock británica Pink Floyd abrió su cuenta oficial en TikTok lo que permitirá a los usuarios utilizar sus canciones en la plataforma.

De acuerdo con un comunicado de Pink Floyd, @pinkfloyd en la plataforma, la banda “una de las mas exitosas e influyentes” compartirá contenido de video único.

Actualmente en la plataforma Pink Floyd cuenta con dos videos y más de 7 mil 500 seguidores quienes se jactan de ser los primeros.

Pink Floyd pone su música a disposición de TikTok

Tras varios rumores sobre la venta de su catálogo musical que incluye más de 15 álbum’s, Pink Floyd anunció su legada a TikTok.

Con la llegada de Pink Floyd los usuarios de la plataforma de video serán capaces de utilizar temas como:

Money

Comfortably Numb

Wish You Where Here

See Emily Play, entre otras

Actualmente la banda cuenta con dos videos en la plataforma de 40 y 30 seguros respectivamente utilizando sus canciones: ‘Breathe’ y ‘Another Brick In The Wall, Pt 2′.

El primer video es una animación de la porta de su álbum ‘The Dark Side Of The Moon’ y el otro un collage del video musical y de su sencillo los cuales en conjunto suman más de 10 mil 500 me gusta.

Además de Pink Floyd otros artistas como: Neil Diamond, Bob Dylan, Tina Turner, Stevie Nicks, Paul McCarthey, han vendido sus catálogos musicales a TikTok por millones de dólares.

Pink Floyd cumple 50 años de haber comenzado a grabar The Dark Side Of The Moon’

El día 30 de mayo pero de 1972 Pink Floyd ingresó al estudio para comenzar a grabar su álbum seminal The Dark Side Of The Moon.

Este albúm de Pink Floyd fue un éxito masivo logrando estar en el top de la lista Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas, más de 19 años.

Con este tiempo The Dark Side Of The Moon se convirtió en el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia musical.