Mon Laferte tendrá paquetes VIP para su concierto en el Estadio GNP Seguros; estos son los precios y lo que incluye cada paquete.
Fame Fatale Tour regresa a la CDMX el 22 de mayo de 2027 y la experiencia incluye paquetes VIP con diversos beneficios para los fans.
Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros: precios de los paquetes VIP
Los paquetes VIP para el concierto de Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros tienen los siguientes costos:
- Paquete Amárrame: 9,710 pesos
- Si tú me quisieras: 5,270 pesos
- Amor completo: 6,765 pesos y 7,336 pesos
Los precios de los paquetes VIP ya incluyen los cargos de servicio de Ticketmaster y ya están disponibles para la Venta Priority.
La preventa Banamex inició el 30 de noviembre a las 2:00 p.m., mientras que la venta general comienza el 1 de diciembre a las 2:00 p.m.
Esto incluyen los paquetes VIP de Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros
El concierto de Mon Laferte mandará tres paquetes VIP para su concierto en el Estadio GNP Seguros y esto incluyen:
Paquete Amárrame:
- Asiento premium en ubicaciones privilegiadas sección platino
- Acceso exclusivo a la prueba de sonido de Mon Laferte
- Un pase de estacionamiento premium por compra
- Un kit de merch exclusivo
- Un laminado y lanyard conmemorativo
- Staff VIP en sitio
Paquete Si tú me quisieras:
- Un boleto de admisión general en sección General B
- Acceso anticipado al Estadio GNP Seguros y a la sección General B
- Acceso a Heineken Garden Lounge down horas antes de la apertura de puertas con bebida de bienvenida, un snack y DJ en vivo
- Un kit de merch exclusivo
- Un laminado y lanyard para paquetes VIP
- Sataff VIP
Paquete Amor completo:
- Un asiento premium reservado en ubicaciones privilegiadas de la sección Gradas GNP
- Un poster previamente autografiado por Mon Laferte
- Un kit de merch exclusivo para paquetes VIP
- Un laminado lanyard conmemorativo de la experiencia VIP
- Staff VIP en sitio