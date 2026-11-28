Mon Laferte tendrá paquetes VIP para su concierto en el Estadio GNP Seguros; estos son los precios y lo que incluye cada paquete.

Fame Fatale Tour regresa a la CDMX el 22 de mayo de 2027 y la experiencia incluye paquetes VIP con diversos beneficios para los fans.

Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros: precios de los paquetes VIP

Los paquetes VIP para el concierto de Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros tienen los siguientes costos:

Paquete Amárrame: 9,710 pesos

Si tú me quisieras: 5,270 pesos

Amor completo: 6,765 pesos y 7,336 pesos

Mon Laferte tendrá un concierto en el Estadio GNP Seguros CDMX (X/@ocesa_total)

Los precios de los paquetes VIP ya incluyen los cargos de servicio de Ticketmaster y ya están disponibles para la Venta Priority.

La preventa Banamex inició el 30 de noviembre a las 2:00 p.m., mientras que la venta general comienza el 1 de diciembre a las 2:00 p.m.

Esto incluyen los paquetes VIP de Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros

El concierto de Mon Laferte mandará tres paquetes VIP para su concierto en el Estadio GNP Seguros y esto incluyen:

Paquete Amárrame:

Asiento premium en ubicaciones privilegiadas sección platino

Acceso exclusivo a la prueba de sonido de Mon Laferte

Un pase de estacionamiento premium por compra

Un kit de merch exclusivo

Un laminado y lanyard conmemorativo

Staff VIP en sitio

Paquete Si tú me quisieras:

Un boleto de admisión general en sección General B

Acceso anticipado al Estadio GNP Seguros y a la sección General B

Acceso a Heineken Garden Lounge down horas antes de la apertura de puertas con bebida de bienvenida, un snack y DJ en vivo

Un kit de merch exclusivo

Un laminado y lanyard para paquetes VIP

Sataff VIP

Paquete Amor completo:

Un asiento premium reservado en ubicaciones privilegiadas de la sección Gradas GNP

Un poster previamente autografiado por Mon Laferte

Un kit de merch exclusivo para paquetes VIP

Un laminado lanyard conmemorativo de la experiencia VIP

Staff VIP en sitio