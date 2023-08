Si tú compraste un paquete VIP de Taylor Swift, te alegrará saber que muy pronto estarán disponibles para que pases a recogerlos.

De acuerdo con información oficial, los paquetes VIP de Taylor Swift estarán disponibles desde una semana antes de los conciertos en el Foro Sol.

Todos los que hayan comprado uno serán notificados, en caso de no hacerlo, se pide estar al pendiente para que sepan cómo y cuándo se entregarán.

Sin embargo, aquí te vamos a ahorrar un poco de tiempo y te daremos todos los detalles al respecto.

Taylor Swift (Chris Pizzello/ AP Photos / Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Cómo recoger el paquete VIP de Taylor Swift?

Para recoger el paquete VIP de Taylor Swift debes de presentar lo siguiente:

Boleto Ticketfast o Will Call con el nombre del paquete y la leyenda VIP PACKAGE

Copia de la identificación oficial del comprador del paquete VIP

Si tu boleto no indica que es un paquete VIP de Taylor Swift, no te darán nada; de igual manera, si la copia de identificación no es la del comprador.

Decimos estos porque muchas veces amigos o familiares son los que sacan los boletos; aunque ellos no vayan a ir, debes de presentar su identificación.

No obstante, al parecer no es necesario que el comprador vaya a recoger el paquete VIP; de igual manera no es necesario que lleves el boleto físico, sólo Ticketfast o Will Call.

Detalles paquete VIP de Taylor Swift (@tayswiftmex_2)

¿Dónde recoger el paquete VIP de Taylor Swift?

Habrá dos sedes para recoger el paquete VIP de Taylor Swift:

Palacio de los Deportes, Acceso Puerta 12, del Lunes 21 al Miércoles 23 de agosto, de 9:00 AM a 6:00 PM

Centro Citibanamex, Salón Palacio de la Canal Salón 8, del Viernes 18 al Miércoles 23 de agosto, de 9:00 AM a 6:00 PM

Si no puedes pasar a recoger tu paquete VIP de Taylor Swift en los días y lugares señalados, todavía podrás recogerlo el día de tu concierto.

En este último caso, sólo se entregará en la Puerta 15 del Foro Sol de 10:00 AM a 7:00 PM .

Quienes compraron el paquete “We never go out of style”, muy pronto recibirán instrucciones para su Acceso Anticipado.

Detalles paquete VIP de Taylor Swift (@tayswiftmex_2)

Con información de Twitter.