La banda Panteón Rococó no se presentará en concierto este sábado 7 de marzo en el Auditorio Benito Juárez, en Veracruz.

El concierto de Panteón Rococó cambió de fecha, lo que desató la molestia de algunos fans que ya esperaban verlos en vivo.

Confirman que Panteón Rococó no se presentará este sábado 7 de marzo en Veracruz

A través de un comunicado, Ocesa anunció que Panteón Rococó no se presentará este sábado 7 de marzo en Veracruz por “circunstancias imprevistas y ajenas”, tanto a la banda como a la organización.

El concierto de Panteón Rococó ahora será el domingo 8 de marzo en el Auditorio Benito Juárez a las 7:00 de la tarde.

Los boletos comprados para el 7 de marzo, serán totalmente válidos en la nueva fecha y no es necesario hacer ningún cambio, reveló Ocesa.

Panteón Rococó (Especial)

La noticia del cambio de fecha también fue confirmada por Panteón Rococó en sus redes sociales.

Los fans de Panteón Rococó de inmediato expresaron su molestia con la agrupación por el aviso tan repentino que mandaron a horas de show en vivo.

Para quienes ya tenían todo listo para el concierto de Panteón Rococó hoy 7 de marzo, se les hizo injusto.

“...no pueden cancelar sin justificación, merecemos, por lo menos, una explicación, porque venimos de otros lados de Veracruz”, escribió un seguidor Panteón Rococó en redes.

Panteón Rococó no se presentará este sábado 7 de marzo en Veracruz (Panteon Rococo / Facebook)

¿Cómo solicitar el reembolso por cambio de fecha del concierto de Panteón Rococó en Veracruz?

En su comunicado, Ocesa también anunció el procedimiento para solicitar el reembolso de boletos para quienes no puedan asistir al concierto de Panteón Rococó en Veracruz.

Lo único que debe hacerse es ingresar a la sección de “Ayuda” dando clic en la opción “Contacto” del sitio web:

www.eticket.mx o https://ayuda.eticket.com.mx/hc/es-mx/requests/new

Al acceder, se tiene que llenar una solicitud brindando los datos del evento.

En pagos con tarjeta, PayPal, Mercado Pago, se deberá ingresar:

Número de confirmación de compra

Nombre del titular:

Mientras que en pagos en efectivo, American Express y Reserva OXXO:

Número de confirmación de compra

Clabe Interbancaria de 18 dígitos (que se utiliza para transferencias)

Banco al que pertenece

Nombre del titular

Teléfono de contacto.