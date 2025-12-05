Ocesa lanzó un comunicado garantizando que fans de Bad Bunny con boletos en las zonas General A y Pits para conciertos en la CDMX podrán solicitar un reembolso total.

Esto después de que le nuevo escenario conocido como “La Casita” comenzara a generar inconformidad por la naturaleza de su ubicación en cada nuevo recinto.

¿Cómo solicitar el reembolso para los conciertos de Bad Bunny?

La fecha límite para solicitar el reembolso a Ticketmaster es hasta el martes 9 de diciembre de 2025 y estos son los pasos a seguir:

Ingresa a tu cuenta Ticketmaster y presiona el botón de “ayuda” dentro de la orden de compra

Selecciona la opción de cancelar la compra y solicita el reembolso total

Posteriormente, Ticketmaster confirmará la solicitud y notificará los tiempos de devolución

Polémica en conciertos de Bad Bunny por nueva sección en sus conciertos

El Conejo Malo está en medio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, misma que generó opiniones divididas por “La Casita”, una nueva sección que forma parte de los conciertos.

Al principio “La Casita” solía ser parte del escenario principal, pero con el paso de las presentaciones esta sección se fue moviendo a diferentes partes de los recintos.

Y es que desde este lugar Bad Bunny se hace presente y canta algunos de sus temas.

Motivo por el que las quejas se dispararon, ya que la experiencia cambió de un momento a otro y fans que pagaron menos por su boleto tuvieron la oportunidad de ver al cantante de cerca.

Por lo que fans que compraron en la zonas privilegiadas comenzaron con las quejas.