Nothing But Thieves regresa a México este 2024 para dar un concierto que promete; aquí te damos precio de boletos y fecha de preventa para verlos en Guadalajara, Jalisco.

La banda inglesa de rock alternativo e indie Nothing But Thieves estará regresando a nuestro país para un único concierto.

Esto como parte de la gira de Nothing But Thieves por México en la que la banda inglesa deleitará a sus fans con sus éxitos.

Nothing But Thieves en México: Precio de boletos y fecha de preventa para verlos en Guadalajara (@nothingbutthieves)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Nothing But Thieves en México?

Será una única fecha en concierto la que ofrezca la banda de rock Nothing But Thieves en México.

Así que ve apartando la fecha, pues Nothing But Thieves en México se estará presentando en concierto el próximo miércoles 27 de marzo de 2024.

El recinto para ver en concierto a Nothing But Thieves será el Guanamor Teatro Studio en Guadalajara, Jalisco,

Recuerda que el Guanamor Teatro Studio se ubica en avenida Parres Arias y Periferico Nucleo Calle 2, colonia Industrial los Belenes en Zapopan, Jalisco.

<

Así será la preventa de boletos para ver a Nothing But Thieves en México

La preventa y venta general de boletos para ver a Nothing But Thieves en México ya tiene fecha de salida.

Así que ve sacando la tarjeta, pues para comprar tus boletos para el concierto de Nothing But Thieves será de la siguiente manera en Ticketmaster:

15 de enero 2024: Preventa Citibanamex a partir de las 11:00 am y contará con 3 meses sin intereses.

16 de enero 2024: Venta General iniciando a las 11:00 am

¡@NBThieves llega a Guadalajara! ⚡️ Nuestro quinteto británico favorito va a hacer vibrar el Guanamor Teatro Studio el próximo 27 de marzo. ❤️‍🔥#PreventaCitibanamex: 15 de enero.

Venta general a partir del 16 de enero. pic.twitter.com/7SOfFY7Q2U — Ocesa Total (@ocesa_total) January 10, 2024

¿Qué precio tendrán los boletos para el concierto de Nothing But Thieves en México?

Por el momento los precios para los boletos del concierto de Nothing But Thieves en México no han sido revelados de manera oficial por la boletera Ticketmaster.

Sin embargo, insider de conciertos apuntas que el precios de boletos para ver a Nothing But Thieves podrían tender un rango entre los 707.60 y 902.80 pesos ya con cargos por servicios.

Por otra parte, el insider Ailoviutl prevé que la banda Nothing But Thieves podría estar ofreciendo un concierto más en México para los fans de la CDMX.