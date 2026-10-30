Vía redes sociales, Los Yaguaru despidieron a Fernando Castillo con una emotiva carta, tras confirmarse la muerte del vocalista a los 72 años.

Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguaru de Ángel Venegas. Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical. Los Yaguaru, agrupación

La agrupación recordó a “Don Fer” destacando sus cualidades dentro de la cumbia y más allá de ella, calificándolo como “un ser humano que dejó huella”.

Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo con una carta (@losyaguaru / Instagram )

Los Yaguaru despiden a Fernando Castillo y mandan condolencias a su familia

En su carta para Fernando Castillo, Los Yaguaru reconocieron que la voz de su cantante “fue mucho sentimiento”, alegría e identidad y que gracias a sus interpretaciones llegó al “corazón de miles de personas” y generaciones.

Además, la agrupación se mostró agradecida por coincidir con Fernando Castillo y que haya sido parte importante de Los Yaguaru.

Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande. Nos quedamos también con el orgullo de haber coincidido contigo y de que tu historia esté para siempre entretejida con la historia de Los Yaguaru. Los Yaguaru, agrupación

Pese al dolor que mostraron Los Yaguaru por la partida de “Don Fer”, puntualizaron que una parte de él volverá a estar presente cada que suene una de las canciones que interpretó.

Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo con una carta (@l.leroyluna / Instagram)

Al final de su mensaje, mandaron también condolencias para las familia y seres queridos de Fernando Castillo ante el duro momento que están pasando.

Gracias por haber sido parte de nuestra familia, Don Fer. Gracias por tu voz, por tu entrega y por tanto que nos dejas. Hoy te despedimos con lágrimas y el corazón destrozado, pero también con un inmenso agradecimiento por haberte tenido en nuestras vidas. Descansa en paz, querido compañero. En Los Yaguaru siempre tendrás un lugar y en nuestros corazones nunca dejarás de estar. Los Yaguaru, agrupación

Fernando Castillo y Los Yaguaru tienen más de tres décadas de historia.

“Don Fer” estuvo en la agrupación desde que se presentaban como Super Grupo Aries, antes de adoptar su nombre oficial en 1997 bajo el liderazgo de Ángel Venegas.

A lo largo de su estancia con Los Yaguaru, Fernando Castillo fue una pieza fundamental dentro del grupo. Algunos de los temas más populares que interpretó fueron:

Cuéntale

Amor sin primavera

Pero tu mirada

Vida no te vayas

Te pido perdón