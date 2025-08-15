Nathy Peluso, la diva argentina del hip hop, regresa a México para encender el escenario con su energía única.

La intérprete de Business Woman llegará a la Ciudad de México (CDMX) con su Grasa Tour para un concierto que promete baile, estilo y una voz potente.

Ocesa ya reveló la fecha, preventa y otros detalles del concierto con el que la cantante de 30 años promete conquistar al público mexicano.

Nathy Peluso en México: Precio de boletos, preventa y cuando es el concierto del Grasa Tour (@nathypeluso)

Nathy Peluso en México: ¿Cuándo y dónde será su concierto en la CDMX?

Ocesa dio a conocer, a través de su cuenta de X, que el concierto de Nathy Peluso en México se llevará a cabo en la siguiente fecha:

El martes 28 de octubre de 2025

¿Dónde? En el Pepsi Center WTC de CDMX, ubicado en:

Dakota s/n, Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX

El recinto cuenta con una capacidad para más de 7 mil personas, lo que lo hace ideal para recibir la intensidad de Nathy Peluso.

Nathy Peluso en México: Fechas y horarios de la venta y preventa de los boletos

La preventa para el concierto de Nathy Peluso en México será:

El lunes 18 de agosto, a partir de las 11:00 horas, y será exclusiva para los tarjetahabientes Citibanamex. Podrás adquirir boletos en línea o en taquillas.

La venta general para el show en el Pepsi Center WTC de CDMX se llevará a cabo:

El martes 19 de agosto a las 11:00 horas, a través de Ticketmaster y en el propio recinto.

Para asegurar tus boletos, te recomendamos tener lista tu cuenta de Ticketmaster. Es vital que tengas los datos de tu tarjeta a la mano.

Además, te sugerimos conectarte unos 10 minutos antes de la venta. Y refrescar constantemente la página para no perder tu lugar en la fila virtual.

Nathy Peluso (NathyPeluso/ Instagram)

Nathy Peluso en México: ¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto?

El precio de los boletos para el concierto de Nathy Peluso en el Pepsi Center WTC de CDMX no se ha dado a conocer de forma oficial.

Sin embargo, considerando otros eventos de similar magnitud, se estima que los precios vayan de...