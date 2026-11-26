La banda mexicana Motel anunció un cambio en la fecha y sede de su próximo concierto en Guadalajara, originalmente programado para el 5 de diciembre en el Teatro Estudio Cavaret.

A través de un comunicado difundido por Ocesa, se informó que la presentación será trasladada a febrero de 2027, con un cambio de sede que los fans deberán de considerar.

Nueva fecha y sede para el concierto de Motel en Guadalajara

De acuerdo con el aviso de Ocesa, el concierto de Motel en Guadalajara ya no se realizará en diciembre, sino el próximo 12 de febrero de 2027 en C3 Stage.

Cambios concierto de Motel en Guadalajara (OCESA)

No se dieron detalles del por qué del cambio del concierto de Motel en Guadalajara, tanto de la fecha como del recinto, aunque algunos fans aluden a que no se estaba vendiendo bien el evento.

La organización confirmó que los boletos adquiridos previamente conservarán su validez para la nueva fecha, ajustados a los lugares del nuevo escenario.

¿Cómo solicitar un reembolso por el cambio en el concierto de Motel en Guadalajara?

Para aquellas personas que no puedan asistir al concierto de Motel en Guadalajara debido a la reprogramación, la organización también informó sobre las alternativas disponibles para solicitar la devolución de su dinero.

Los compradores que adquirieron sus boletos para el concierto de Motel en Guadalajara a través de Ticketmaster deberán ingresar a su cuenta en la plataforma y utilizar el Botón de Ayuda para recibir información sobre el proceso de reembolso.

En el caso de quienes realizaron su compra directamente en taquillas, podrán solicitar la devolución a partir del 1 de diciembre de 2026, en el mismo lugar donde adquirieron sus entradas.

Finalmente, Ocesa invitó al público a consultar la política de compra disponible en su portal oficial para resolver dudas relacionadas con el procedimiento.