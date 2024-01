Mean Girls: Rachel McAdams, la Regina George original le dió su bendición a Reneé Rapp antes de cantar en Saturday Night Live (SNL).

¿Quién mejor para presentar a Regina George, que Regina George? Este iconico momento se vivió el sábado 20 de enero en el programa Saturday Night Live.

Las protagonistas fueron Rachel McAdams, la Regina George original, y Reneé Rapp, quien interpreta al personaje en la versión renovada de Mean Girls, que se estrenó el pasado 12 de enero.

Taquilla de Mean Girls llega al primer lugar, pero no todo son buenas noticias

Reneé Rapp, de 24 años de edad, acudió a la más reciente edición de Saturday Night Live como invitada musical.

Lo que nadie se esperaba era que previo a su show, fuera Rachel McAdams, de 45 años, quien la presentara.

La situación causó un verdadero alboroto entre el público que por primera vez pudo ver en un miso escenario a las dos actrices que han interpretado a la malvada Regina George, de Mean Girls.

“Da mas y caballeros, una vez más, Reneé Rapp”, se le escuchó decir a Rachel McAdams, quien el aprecer a cuadro provocó gritos entre los asistentes.

Enseguida, saltó al escenario Renné Rapp para interpretar ‘Not My Fault, canción que ella misma escribió para la película y que interpretó al lado de Megan Thee Stallion.

La presencia de Rachel McAdams en SNL causó tanto revuelo, debido a que la actriz no ha sido parte de ninguno de los eventos recientes de ‘Mean Girls’, como sí ha sucedido con sus coprotagonistas.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, quienes interpretaron al resto de las Chicas Pesadas de 2004, se reunieron recientemente para un comercial de Walmart.

Además, Lindsay Lohan apareció en el estreno de la nueva versión en la ciudad de Nueva York e hizo un cameo en la nueva película.

¿Por qué Rachel McAdams no tuvo tanta participación en la nueva Mean Girls? Semanas atrás, la actriz de Diarios de Una Pasión dijo que ella y Tina Fey, guionista de la película, intaron incluírla en el remake que ahora es un musical.

Sin embargo, al final ningunas de las propuestas que leyó la terminaron convenciendo, dijo Rachel McAdams a Variety.

Asimismo, la Regina George original dijo que rechazó participar en el comercial de Walmart que incluyó al resto de ‘Las Plásticas’.

“No sé; supongo que no estaba tan entusiasmada con hacer un comercial, si soy totalmente honesto. Una película sonaba increíble, pero nunca había hecho comerciales y simplemente no lo sentía como mi bolso. Además, no sabía que todo el mundo lo estaba haciendo. Por supuesto, siempre me encantaría ser parte de una reunión de ‘Mean Girls’ y pasar el rato con mis plásticas, pero sí, lo descubrí más tarde”.

Rachel McAdams