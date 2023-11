Previo al lanzamiento oficial de Noviembre, Los Bunkers ya habían dejado en claro que tenían en mente el regreso de la banda siempre y cuando fuera con nueva música.

Esto, claro está, implicó un proceso de taller en el que Los Bunkers tuvieron que tomar decisiones desde las perspectiva creativa y musical.

Pues si bien Noviembre terminó conformado por 15 nuevas canciones, hubo por lo menos otras seis que no lograron llegar a la edición final del álbum que los trajo de regreso.

Al respecto Los Bunkers aprovecharon para hablar de cómo fue para ellos este proceso de selección a la hora de crear y componer Noviembre.

Fue en entrevista con Los Bunker que la banda dio respuesta a esta cuestión, hablando cada uno de lo que significa para ellos el ir descartando determinadas ideas.

Al respecto, Mauricio Durán aseguró que el dejar canciones fuera de Noviembre no se debió a que no concordaran con lo que buscaban para el álbum, sino que simplemente son ideas que dejan de entusiasmar y que por lo mismo es fácil dejarlas pasar:

Más que no encajar en el resultado final, en el proceso uno las va decantando porque te van entusiasmando menos. De repente hay algo que no te cuadra. No es algo como muy específico, pero es una sensación general. Es como una maratón, hay unas canciones que se cansan antes y se quedan en el camino.

Mauricio Durán de Los Bunkers