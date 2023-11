Líber Terán, cantante mexicano de ska y música de fusión, reveló en entrevista para SDPnoticias, que los corridos tumbados le llaman la atención.

Con más de 30 años de carrera y 15 en solitario, Líber Terán, muestra la fiesta con su versión de “El Taconazo” de Eulalio González “Piporro”, en su nuevo disco Gitano Western (en vivo), donde recopila presentaciones de 2022 y 2023.

La diversidad musical en la vida de Líber Terán lo ha llevado por diferentes caminos, desde el ska con Los de Abajo, hasta una conexión especial con la música norteña.

En entrevista con SDP Noticias, Líber Terán reveló parte de sus planes a futuro en la música y todo lo que le gustaría hacer, luego de su nueva producción.

Parte de estos planes sería, que si tiene la oportunidad le gustaría poder hacer algo con los músicos de corridos tumbados, este popular género de música, derivado del regional mexicano.

“Me gusta mucho, la Avanzada de lo que es el corrido tumbado. Escucho a los nuevos músicos de corrido tumbado y de repente me gustaría poder hacer algo con algo de ellos. Pero son cosas que igual si se dan pues adelante. Y si no, yo haré. Con cuestiones que tengan que ver con eso porque es algo que me gusta”

Líber Terán en entrevista con SDP Noticias