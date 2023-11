El cantante Líber Terán, reconocido por haber sido vocalista de Los de Abajo, celebra este 2023, 50 años de vida y lo hace de la mejor manera con un nuevo disco llamado Gitano Western (en vivo).

Gitano Western (en vivo) es su primer álbum en vivo en el que recopila lo mejor de sus presentaciones de 2022 y 2023.

Entre los primeros sencillos que destacan del nuevo disco, es “El Taconazo” de Eulalio González “Piporro”, el cual ya está en todas las plataformas de streaming.

En entrevista para SDP Noticias, Líber Terán reconoció que este 2023, es un año de importancia para él debido a que nivel artístico saca su primer álbum en vivo, luego de 36 años de carrera en la música.

Además de ser un confeso fan de los álbumes en vivo, Líber Terán está de manteles largos al cumplir también este 2023, 50 años de vida, de los que se ha llevado muchos aprendizajes.

Desde su éxito con Los de Abajo hasta su carrera en solitario, Líber Terán asegura que seguirá haciendo música hasta que se muera o hasta que la energía se le termine, pero afirma que de una manera u otra estará relacionado con la música.

“A mis casi 50 años. Estoy a poco de cumplir 50 años, parte de todo esto es ir haciendo música que eso lo voy a hacer hasta que me muera o hasta que no tenga energía para hacerlo. Pero final finalmente siempre me voy a estar relacionando con la música de una u otra manera”

Líber Terán en entrevista para SDP Noticias