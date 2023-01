Tras un año lejo de las música, Lana del Rey lanzará un nuevo albúm, pero censuran portada alternativa del disco por mostrar un pezón; retrasan lanzamiento.

Lana del Rey, de 37 años de edad, sorprendió a sus fans al lanzar un tema en octubre de 2022 llamado, ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’.

Este título sería el mismo que el de su álbum y se tenía estimado su lanzamiento en marzo de 2023, pero la cantante se habría enfrentado a algunos inconvenientes.

En unos meses, Lana del Rey ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’

‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ de Lana del Rey no será lanzado en marzo

Lana del Rey lanzó su primero sencillo ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ y se sabía que su nuevo álbum tendría las colaboraciones de:

Jon Batiste

Father John Misty

Tommy Genesis

SYML

Pastor Judah Smith

Pero la fecha de lanzamiento se pospuso dos semanas y ahora se estrenará el 24 de marzo; el disco contará con 16 temas como:

The Grants

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Sweet

AW

Judah Smith Interlude

Candy Necklace

Jon Batiste Interlude

Hay rumores de que Lana del Rey va lanzar cuatro versiones distintas de su álbum, como una edición especial en vinilo y una estándar en vinilo negro.

Lana del Rey (Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

¿Lana del Rey fue censurada? Esto se sabe

Lana del Rey es reconocida por su estilo natural y vintage, por lo que su portada alternativa de su nuevo álbum ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ no era la excepción.

Sin embargo, las imágenes de la portada han causado furor, pues Lana del Rey aparece enseñando un pezón.

Los fans de Lana del Rey están fascinados con esta portada, pero a Instagram no le habría agradado tanto, pues decidió censurarla.

Esto es real? Dije sho, ESTO ES REAL? Amo a las mujeres, vivan las tetas y lana del rey pic.twitter.com/PV0VSa7FJx — Luna ✩ (@jmxgold) January 14, 2023

Es por eso que los fans de Lana del Rey no lo permitieron y comenzaron a subir la portada, pero tapando el pezón, para que Instagram no lo censure.

Por otro lado, Lana del Rey dio de baja su cuenta oficial de Instagram y sus fans se han quejado por la censura de esta red social.

‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ de Lana del Rey verá la luz el 24 de marzo de 2023.