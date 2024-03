¿Qué pasó? JLo todavía no inicia su gira, pero ya canceló 7 de sus conciertos, provocando el enojo de sus fans que ya habían adquirido sus entradas.

Después de cinco años de no realizar una gira, Jennifer Lopez -de 54 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar que ofrecería conciertos en diferentes lugares.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, JLo decidió realizar varios conciertos en Estados Unidos para complacer a todos sus seguidores.

Sin embargo, el nombre de JLo se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que la cantante ya había cancelado siete de sus conciertos.

Es por ello que sus seguidores se han mostrado muy enojados, y es que algunos ya habían adquirido sus boletos.

Jennifer Lopez (@jlo / Instagram)

Estos son los conciertos que habría cancelado JLo de su gira

Fue en febrero que JLo sorprendió a sus seguidores al anunciar que realizaría una gira para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco ‘This is Me… Now’, el cual salió a la venta a mediados de febrero.

‘This is Me…Now: The Tour’ se trata de la primera gira de JLo en cinco años, por lo que hay una gran expectación sobre los conciertos.

A tres meses de iniciar su gira y solo dos semanas después de que los boletos salieran a la venta, se dio a conocer que JLo había cancelado siete conciertos en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer la empresa Ticketmaster, aunque no dio alguna razón por la que JLo había descartado sus presentaciones en estas ciudades.

Los conciertos que habían sido cancelados de la gira de JLo son:

Nashville (Tennessee) en la Bridgestone Arena para el 22 de agosto Nueva Orleans (Luisiana) en el Smoothie King Center para el 30 de agosto Raleigh (Carolina del Norte) en la PNC Arena para el 24 de agosto Atlanta (Georgia) en la State Farm Arena para el 25 de agosto Houston (Texas) en el Toyota Center para el 31 de agosto Cleveland (Ohio) en el Rocket Mortgage Fieldhouse para el 20 de agosto Tampa (Florida) en la Amalie Arena para el 27 de agosto

Cabe recordar que estos conciertos habían sido anunciados el 24 de febrero como la gira de JLo.

¿Por qué JLo habría cancelado siete de sus conciertos?

La gira de JLo está planeada para iniciar el 26 de junio en Orlando (Florida) en el Kia Center y terminaría el 5 de agosto en Montreal, Canadá.

‘This is Me…Now: The Tour’ incluye al menos 37 conciertos y JLo compartió que ya pueden adquirir los boletos.

Luego de que se dio a conocer la cancelación de siete conciertos, seguidores de JLo han expresado su molestia.

Y es que ni JLo ni Ticketmaster han dado información precisa sobre el motivo de la cancelación de estos conciertos.

Pese a que no hay una información oficial, Billboard señaló que la cancelación de siete conciertos de JLo se debía a problemas de ruta.

Page Six indicó que recibió información a través del promotor que la cancelación se debió a un problema logístico.

Sin embargo, hay otros medios que señalan que la cancelación de estos conciertos podría debido a las bajas ventas ya que los precios de los boletos son elevados a comparación de otros artistas.

Y es que estás especulaciones surgieron luego de que sus conciertos fueron cancelados sin dar una fecha de reprogramación.

Billboard reveló que JLo había agregado nuevos conciertos, las nuevas fechas se estarían anunciando pronto.

Por su parte Live Nation anunció que JLo agregó segundas fechas en Miami, Toronto y Nueva York, esto debido a la alta demanda de sus boletos.

De esta manera estás serían las nuevas fechas anunciadas:

29 de junio en el Kaseya Center en Miami

3 de agosto en la Scotiabank Arena en Toronto

17 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York

Tras la cancelación de siete conciertos de JLo, Ticketmaster informó que las personas que ya habían adquirido sus boletos no se deberán de preocupar, ya que recibirán el rembolso de su dinero.

Ticketmaster destacó que en los próximos 30 días se estará realizando el reembolso a través del mismo método de pago que se usó en la compra y las personas no deberán de hacer ninguna gestión.