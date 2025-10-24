La cantante virtual Hatsune Miku confirma su llegada a México con su regreso en concierto para verla en el Pepsi Center.

Concierto de Hatsune Miku en México desde el Pepsi Center del cual ya te tenemos fecha, boletos y demás detalles que no debes dejar pasar para que no te pierdas de su show en vivo:

Fecha: Martes 19 de mayo de 2026

Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México

Hora: 9:00 de la noche

Preventa Banamex: 30 de octubre de 2025 a partir de las 10:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Pepsi Center WTC: 31 de octubre de 2025 desde las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin costos revelados.

¡Mantente pendiente para más información!

Hatsune Miku regresa a México en concierto al Pepsi Center

El Pepsi Center volverá a recibir en concierto a la exitosa cantante virtual Hatsune Miku esto como parte de su gira “MIKU EXPO 2026 North America”

Concierto de Hatsune Miku que promete una experiencia audiovisual que combina música, tecnología y cultura pop.

La preventa de boletos tendrá para los tarjetahabiente Banamex la opción de 3 meses sin interés en compras mayores a 3 mil pesos.

Pese a que aún el precio de boleto no se han revelado de manera oficial, ya se conoce la distribución para el concierto de Hatsune Miku en el Pepsi Center, siendo de la siguiente forma:

VIP

General A

Banamex VIP

Box Superior

Sección C

Personas con discapacidad

Mapa Pepsi Center (Ocesa)

Si deseas acudir por tus boletos en taquilla, recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.