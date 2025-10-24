La cantante virtual Hatsune Miku confirma su llegada a México con su regreso en concierto para verla en el Pepsi Center.
Concierto de Hatsune Miku en México desde el Pepsi Center del cual ya te tenemos fecha, boletos y demás detalles que no debes dejar pasar para que no te pierdas de su show en vivo:
- Fecha: Martes 19 de mayo de 2026
- Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México
- Hora: 9:00 de la noche
- Preventa Banamex: 30 de octubre de 2025 a partir de las 10:00 de la mañana
- Venta general y taquillas del Pepsi Center WTC: 31 de octubre de 2025 desde las 10:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Aún sin costos revelados.
Hatsune Miku regresa a México en concierto al Pepsi Center
El Pepsi Center volverá a recibir en concierto a la exitosa cantante virtual Hatsune Miku esto como parte de su gira “MIKU EXPO 2026 North America”
Concierto de Hatsune Miku que promete una experiencia audiovisual que combina música, tecnología y cultura pop.
La preventa de boletos tendrá para los tarjetahabiente Banamex la opción de 3 meses sin interés en compras mayores a 3 mil pesos.
Pese a que aún el precio de boleto no se han revelado de manera oficial, ya se conoce la distribución para el concierto de Hatsune Miku en el Pepsi Center, siendo de la siguiente forma:
- VIP
- General A
- Banamex VIP
- Box Superior
- Sección C
- Personas con discapacidad
Si deseas acudir por tus boletos en taquilla, recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.
Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.