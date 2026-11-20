Eduin Caz reveló que Grupo Firme ha tenido que modificar su repertorio ante la prohibición de narcocorridos en algunos estados de México.

El líder de Grupo Firme es amigo de Gabito Bllesteros, quien fue sancionado tras cantar tres corridos durante una presentación en Querétaro, donde se prohíbe interpretar narcocorridos en espacios públicos.

Grupo Firme revela cómo enfrenta las prohibiciones de narcocorridos en México

Eduin Caz fue cuestionado sobre qué pensaba de la situación de Gabito Ballesteros; al respecto, mencionó que no deseaba hablar del tema, pero reveló cómo enfrenta Grupo Firme la prohibición de narcocorridos.

El cantante reveló que Grupo Firme ha tenido que cambiar su repertorio para no interpretar canciones que hagan apología a la violencia.

Sí, claro, también hemos dejado de cantar corridos y seguimos al pie de la letra las reglas. Entonces Eso es todo Eduin Caz

Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros (Grupo Firme Instagram @grupofirme)

Por lo tanto, Grupo Firme cumple con las disposiciones de las autoridades y evitan cantar narcocorridos en los estados que lo prohíben.

Eduin Caz apoya a Gabito Ballesteros, pero no quiere involucrarse en su polémica

Gabito Ballesteros enfrenta una multa millonaria y fue detenido por algunas horas tras cantar narcocorridos durante un concierto en Querétaro.

Eduin Caz expresó que es amigo cercano de Gabito Ballesteros y lo estima, pero prefería no involucrarse en sus problemas.

Me mantengo al margen, no es algo que a mí me incumba. Yo quiero mucho a Gabito, es muy amigo mío. Yo siempre voy a apoyar a un músico, pero me mantengo al margen. Eduin Caz

Grupo Firme se destaca por tener melodías de diversos temas y algunos de sus corridos más populares son:

Se fue el pantera

El Roto

El Corrido del barco

El grupo ha evitado cantar estas canciones en estados donde no se permite y hasta el momento, Grupo Firme no ha sido sancionado por romper las reglas.