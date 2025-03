La banda Fontaines D.C. canceló su concierto en México y fans llaman “falsa” su razón para no pisar Latinoamérica.

De los conciertos más esperados en CDMX estaba la presentación de Fontaines D.C. en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

No obstante, de manera repentina la agrupación de post-punk dio a conocer que su gira por todo Latinoamérica se cancelaba.

Dicho anuncio ha generado controversia entre sus fans, quienes no están muy felices.

Y califican de “poco creíbles” las razones para que Fontaines D.C. no de sus shows que ya estaban programados.

A través de un comunicado en Instagram, Fontaines D.C. confirmó que su concierto en México se cancelaba.

El motivo por el que Fontaines D.C no se presentará en Latinoamérica es que Grian Chatten -de 29 años de edad- tiene una hernia de disco.

La cual “requiere atención medica urgente” y lamentablemente esa condición de salud, no le permite dar conciertos al vocalista de Fontaines D.C.

Cabe señalar que el mensaje fue escrito por el propio Grian Chatten, quien pidió disculpas y lamentó no poder subirse al escenario.

“Me devasta anunciar que, debido a una hernia discal, debemos cancelar nuestro concierto en México mañana por la noche y los próximos en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

Llevo años emocionado por tocar en estos hermosos países y me duele mucho estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero hoy me han informado que necesito atención médica urgente. Agradecemos mucho todo su apoyo y, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes. Grian."

Grian Chatten, vocalista de Fontaines D.C.