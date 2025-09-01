Los Jonas Brothers lo hicieron posible. La boy band logró reunir a las Fifth Armony aunque sin Camila Cabello -de 28 años-.

Para sorpresa de muchas personas, este fin de semana, Fifth Armony, sin Camila Cabello se presentó en el concierto de los Jonas Brothers. Acá te contamos los detalles.

Fifth Armony se reúne en el concierto de Jonas Brothers sin Camila Cabello

El 31 de agosto, los Jonas Brothers ofrecieron un concierto en el Dos Equis Pavilion de Dallas, evento donde las Fifth Armony, agrupación a la que perteneció Camila Cabello, fueron las invitadas de honor.

Los Jonas Brothers querían impresionar al público en su duodécima gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour y lo hicieron al invitar al escenario a Fifth Armony, sin Camila Cabello.

Camila Cabello (@camila_cabello / Instagram)

Las agrupaciones cantaron los éxitos Worth It, y Work from Home.

Por supuesto, el momento quedó capturado en video, el cual fue publicado por la boy band en su cuenta de Instagram.

"Un honor tener a nuestros amigos @fifthharmony en el escenario esta noche en Dallas en el Greetings From Your Hometown Tour", citó la agrupación en la red social donde compartió la grabación.

Por su parte, el cuarteto agradeció la invitación y dijo sentirse increíble por su regreso.

¿Fifth Armony regresa?

Fuertes rumores aseguraban que este 2025, Fifth Armony regresaría a los escenarios. Aunque fans de la extinta agrupación no sospechaban que lo harían junto a los Jonas Brothers.

El supuesto tomó fuera horas antes del show de los Jonas Brothers y es que Fifth Armony hizo su primera publicación en la red social X desde 2018.

Fifth Armony (@ FifthArmony / Red Social X)

Posteriormente actualizó su sitio web, donde anunció que próximamente le daría una sorpresa a sus seguidores.

Se trataba de su paso por el show de los Jonas Brothers en Dallas.

Por lo que no habrá un regreso del ahora cuarteto compuesto por:

Ally Brooke -de 32 años-

Normani -de 29 años-

Dinah Jane -de 28 años-

Lauren Jauregui -de 29 años-

Cabe señalar que Camila Cabello salió de la agrupación a finales de 2016 para iniciar una carrera en solitario.