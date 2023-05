En 2023 el “Festival Marvin Gateway” llega a las pantallas de todo el mundo los días 17 y 18 de mayo, ofreciendo grandes presentaciones en vivo, conferencias y más en el Día del Internet.

De todo esto y otros detalles platicó en entrevista con SDPnoticias Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Gateway.

Pero antes quisimos saber más de ella así como de la oferta de la Revista Marvin y del cartel del Festival Marvin Gateway, en el que destacan figuras nacionales e internacionales, tales como:

El Columpio Asesino

Gustavo Codera

La Santa Cecilia

Los Bunkers

Rodrigo y Gabriela

El Festival Marvin Gateway está integrado por 71 artistas de 11 países; también tendrá la presentación de libros como el de Mauricio Durán, de Los Bunkers con “Canciones para mañana” y pláticas con figuras legendarias del rock como Queen Of The Stone Age.

El Festival Marvin Gateway 2023 también forma parte de la gira de despedida de “El Columpio Asesino”, cuyo concierto es el 17 de mayo en el Auditorio BlackBerry.

¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con Marvin?, y ¿cuál ha sido tu experiencia al organizar el Festival Marvin Gateway 2023?

Cecilia Velasco dijo a SDPnoticias que ha sido un “viaje increíble de 22 años” en los que empezó como diseñadora, para después escalar dentro de la Revista Marvin y finalmente organizar “Festival Marvin Gateway”.

La historia del Festival Marvin se remonta a pequeñas fiestas con amigos, quienes compartían la idea de descentralizar y promover a bandas que no estuvieran en la Ciudad de México (CDMX).

Para la primera década de la Revista Marvin decidieron abrir las puertas de la mano de 10 bares y así se convirtió en un festival.

“La idea es abrir escenarios, tener a bandas que tocaran de renombre, junto con las bandas que pensamos para nuestros oídos que pueden llegar mucho más lejos y tratar de apoyarlas en esta decisión, y todo este camino. Así que ha sido una larga carrera de 22 años, pero estamos muy contentos y siempre con esta visión de desarrollar, de descentralizar y promover un poco lo que sucedía afuera o estuviera pasando aquí en la Ciudad de México” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Getaway

Sin embargo, la evolución del Festival Marvin se detuvo con la pandemia, tal como pasó con toda la industria musical y cultural. Por lo que como alternativa se tomó la idea de Marvin 9.5, una forma de seguir celebrando por y para la música, pero ahora más con el apoyo del internet.

“Entonces decidimos hacer una edición virtual que queríamos abrir espacio en el mundo, ya que los músicos no podían viajar, la idea era abrir estos foros, grabar y poder tenerlo como un en vivo. Lo hicimos de esa manera y nos fue muy bien, fue súper lindo, que nos recibieran con fanfarrias, todo el mundo estaba conectado continuamos con esta tarea de hacer industria, poner artistas, hacer conferencias.” Ceci Velasco, organizadora del Festival Marvin Getaway

Cecilia Velasco destacó que en el Festival Marvin Gateway habrá un “listening party” (evento en el que se escucha un álbum o una canción de un artista en especial) con Nortec Collective.

Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Getaway (Cortesía)

Tras el levantamiento de la emergencia sanitaria, ¿ven necesario mantener el Festival Marvin Gateway 2023 en su versión en línea o volverá a ser presencial?

La pandemia dejó muchas lecciones y parte de ellas es que el mundo no volverá a ser igual, así lo narra Cecilia Velasco. Por ello el Festival Marvin Gateway 2023 será un híbrido de experiencias en línea y presencial a través de las plataformas de Twitch y Amazon Music.

“La verdad, no quiero buscar la palabra híbrido, pero es más o menos lo que hemos desarrollado. O sea, este festival, sucede en línea en el que la plataforma de Twitch, en el canal de Amazon music en vivo y ahí van poder ver conferencias, talentos, de presentaciones de talentos de diferentes partes del mundo, porque sin duda es una herramienta de decisión para todos.” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Gateway

La elección de la fecha del Festival Marvin Gateway no es al azar, pues el 17 de mayo se celebra a nivel internacional “El Día del Internet”.

Parte del por qué mantener el festival en línea es porque saben que el mundo no volverá a ser igual ni quieren perder la parte del acercamiento ni difusión a nivel internacional.

“Nosotros entendemos que el mundo ya nunca va a ser igual, así que no queremos perder ese acercamiento y esa parte, como de difusión a nivel internacional en el cual podamos seguir conectándonos de una manera sí virtual, pero consintiendo todo lo que la cultura tiene que dar. Entonces digamos que ya es como un híbrido de los 2, de ambos lados, pero me parece muy lindo como puedes conectar, no y no queríamos perder esa conexión.” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Gateway

El Festival Marvin Gateway 2023 permitió el acercamiento de México con países como:

Rusia

Suecia

Estados Unidos

Guatemala

Perú

Colombia

Alemania

España

Escocia

Costa Rica

Lo que no podría ser posible del todo si es que el Festival Marvin Gateway 2023 se realizara de manera presencial.

¿Cómo se hará la transmisión del Festival Marvin Gateway 2023?

El Festival Marvin Gateway 2023 se celebrará el 17 y el 18 de mayo, la transmisión inicia a las 10 de la mañana y podría extenderse hasta las 20:30 o 21:00 horas.

Además de realizarse en las plataformas de Twitch y Amazon Music, el Festival Marvin Gateway anunciará los horarios para no perderse la experiencia completa.

Será posible ver los shows de las bandas en un formato de hasta 15 minutos de duración, pero habrá otros puntos intermedios como conferencias, pláticas o presentaciones, por lo que hay que estar atento.

¿Por qué realizaron el Festival Marvin Gateway 2023 entre semana?

Además de volver un poco a esta realidad presencial y dejar de lado todo el tiempo estar detrás de una pantalla, para Marvin era importante entender que las personas también quieren disfrutar de conectar de otras maneras.

Al realizarse el Festival Marvin Gateway 2023 por la mañana y tarde se busca dar la oportunidad de entender que “estas horas que pueden ser muy constructivas en términos de industria”.

“El entendimiento de la cultura, decimos que hoy la pandemia, como en esta totalidad que dejó de ser una emergencia sanitaria, pero no quiere decir que no se haya terminado, pero pensamos que es un momento como a lo mejor de salir un poco de la compu o de la pantalla, donde lo estén viendo del celular. Por eso mismo como que queremos darnos este espacio” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Gateway

Festival Marvin Gateway 2023: Tendrá conferencias con David Cortés y Alejandro González Castillo, figuras del periodismo musical

Otro de los elementos que destacan en la edición del Festival Marvin Gateway 2023 son las conferencias con figuras del periodismo musical como David Cortés y Alejandro González Castillo.

Cecilia Velasco señala que las conferencias con David Cortés y Alejandro González Castillo son la columna vertebral del Festival Marvin Gateway 2023 pues el objetivo es contar historias y la experiencia de acercarse a un artista.

Otras experiencias relevantes en el Festival Marvin Gateway 2023 serán Mauricio Durán de Los Bunkers con la presentación del libro “Canciones para mañana”, el espacio para el Columpio Asesino y Joanna Watson con “Lado B; crónicas de reportajes musicales”.

“Sin duda estábamos pensando en abrir un taller de periodismo musical de la mano de grandes escritores que tenemos y que tenemos la fortuna de tener de la mano. Pero por el momento, pues creo que son grandes ejemplos de cómo llevar un periodismo y de cómo hacer estas preguntas y de cómo prepararlo, me parece que es un gran ejercicio para toda la gente que se quiera dedicar a eso” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Gateway

Marvin es de las pocas revistas musicales en México que siguen en el formato impreso, ¿crees que estos formatos en tinta hacen un tipo de resistencia a lo digital?

Para Cecilia Velasco uno de los puntos importantes de la revista Marvin es vivir en el presente y hacer periodismo es la clave porque el contar historias ayuda a comprender las etapas que se viven ahora.

“Sentimos que nuestra tarea es hablar del presente de hoy, y sin duda todo puede cambiar, nunca vemos comentarios de artistas, de nuestro propio presidente, de cosas, de ideas que tenía hasta hace 20 años de hace 10 años y cuando llega una realidad es diferente. Sentimos que nuestro mundo es hoy, es hablar de las vueltas que hoy están, hablar de las notas que hoy pueden construir, ese es el ejercicio que pueden hacer” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Gateway

¿Cómo fue armar un cartel con 71 proyectos de 11 países para el Festival Marvin Gateway 2023?

Además de la ardua tarea de organizar un evento con 71 proyectos de 11 países, Cecilia Velasco contó que uno de los juegos del Festival Marvin Gateway 2023 es que los artistas puedan combinar.

Tal es el caso de “La Santa Cecilia” banda estadounidense-mexicana con influencias de bossanova o “Here Comes The Kraken” banda mexicana de deathcore o el dúo multipremiado Rodrigo y Gabriela.

“La verdad es que es un cartel creo yo muy incluyente, pero siempre con un hilo conductor de lo bien hecho, de qué están haciendo hacia donde van y de poder entender un desarrollo a nivel internacional como lo podemos hoy decir” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Getaway

En el Festival Marvin Gateway 2023 se presentarán 3 bandas (Bukala, Malamala y Monte Meteoro), las cuales resultaron ganadoras ante un jurado integrado por:

Alejandro González Castillo, editor de Revista Marvin

Ángel Carmona, locutor de Radio 3 en España

Andrés Sánchez, promotor en OCESA

promotor en OCESA Cristina Echeverría de la Cumbre y el Festival Contracorriente en Ecuador

Héctor Montes de Oca, Festival Marvin

Itzel González, gerente de eventos en OCESA

Mario Bustamante, Fractal y Festival Marvin

Rodolfo Madrid de la banda Easy Easy y promotor en 2Mundos en Guatemala

El misterio detrás del Cartel del Festival Marvin Gateway 2023

Para la creación del diseño del Cartel del Festival Marvin Gateway se eligió la mano de Miguel Catalán, amigo de Cecilia Velasco. La inspiración fue la Inteligencia Artificial y el Día del Internet.

“Te diría que toda la parte gráfica que siempre hemos desarrollado de Marvin el año pasado fue con Kraken, siempre estamos jugando con esta parte de la imagen que nos parece a nosotros como algo esencial. Fue un muy buen camino de este año, fue un lindo camino a desarrollar, a entender que, de la mano de Miguel Catalán, que fue como el artista que desarrolló esta pieza. Y justo como diferentes personajes, celebrando el día del Internet porque toma un cierto sentido de reutilizar la inteligencia artificial. Lo logramos este año, tener esta pieza gráfica como audiovisual en un festival en línea” Cecilia Velasco, organizadora del Festival Marvin Getaway

Festival Marvin Getaway (Cortesía)

¿Quiénes serían tu top 3 de artistas de esta nueva edición Festival Marvin Gateway 2023?

Para el cierre de esta entrevista, Cecilia Velasco eligió a los artistas que más llaman su atención de la edición 2023 del Festival Marvin Gateway. Y sí, fueron más de tres:

STILO, agrupación de Hip-Hop

Zxmyr

La Santa Cecilia

Torinotabi

Daniel Sanz

Sin embargo, para Cecilia Velasco todos los artistas de los países que forman parte de la edición 2023 del Fetsival Marvin Gateway son destacables y se podrá comprobar el miércoles 17 y el jueves 18 de mayo, a través de la plataforma Twitch y Amazon Music a partir de las 10 de la mañana