A Medio Metro le siguen lloviendo invitaciones a distintos programas por lo que el personaje aprovecha esto para aumentar su fama, pero también para fortalecerla.

En esta ocasión, el programa de YouTube Rayos X presenta una entrevista que les concedió ‘El nuevo Medio Metro’, quien asegura ya es íntimo de Eduin Caz, de 28 años de edad.

Así es, de acuerdo con Jonathan Uriel Espinal Mora, de 28 años de edad, mejor conocido como ‘El nuevo Medio Metro’, fue el único que puso a bailar al vocalista de Grupo Firme.

Incluso, tuvieron tan buena química, tanta que Eduin Caz le quitó su sombrero del Chavo del 8 y a cambio le dio su sombrero. Por si fuera lo invitó a compartir escenario frente a cientos de personas.

Medio Metro y Eduin Caz (Especial)

El nuevo Medio Metro asegura que Grupo Firme lo invitó al Foro Sol

Según el bailarín, Eduin Caz lo invitó a subirse con Grupo Firme al escenario del Foro Sol, donde la agrupación ofreció un par de conciertos.

“Vamos a estar en el Foro Sol, con el concierto, ahora el 18 ó 17 de marzo, van a estar presentándose”, dijo muy seguro y contento ‘El nuevo Medio Metro’.

Así como aseguró que Eduin Caz le pidió aprenderse una canción ya que, además de bailar, compartirían micrófono.

“Yo dije: ‘no manches, qué loco’. Nunca he cantando, pero me dice: ‘tú aprendetelas, tu échatelas como puedas’”, presume, pero eso no es todo.

Según Jonathan, Grupo Firme también le ofreció hacer algunos proyectos. “Estoy muy agradecido, que me hayan jalado”, remata.

¿El nuevo Medio Metro mintió sobre Grupo Firme?

Sin embargo, aunque todo es muy maravilloso para El nuevo Medio Metro, sus fechas no cuadran pues Grupo Firme ofreció dos conciertos en Foro Sol el pasado 10 y 11 de marzo, y no habrá más fechas.

Presentaciones donde tuvo invitados pero ninguno de ellos fue Medio Metro.

Los invitados de Grupo Firme fueron:

Remmy Valenzuela, de 32 años

El Yaki, de 33 años

Grupo Codiciado

Luis Ángel ‘El Flaco’, de 36 años

Fidel Castro

Lenin Ramírez, de 34 años

El Mimoso, de 43 años

Esto significaría que El nuevo Medio Metro se equivocó de fecha y por tanto se quedará con ganas de cantar y de darle sus regalos a Eduin Caz.