El Deforma presentó a Genitallica en ‘Escritorito’, el espacio musical en YouTube del “no-ticiero de verdad”.

Y desde el jueves 14 de agosto de este 2025, el video completo del concierto de Genitallica en las oficinas de El Deforma ya está disponible en YouTube.

El Deforma presentó a Genitallica en “Escritorito”

Durante su presentación en las oficinas de El Deforma para el espacio musical, Genitallica interpretó:

Durante su presentación en las oficinas de El Deforma para el espacio musical, Genitallica interpretó:

¿Qué fue lo que pasó?

Ya nada es igual

Borracho

Invítame a pecar (cover a Paquita la del Barrio)

Bonus track: Imagina

Esta presentación especial de la banda de rock originaria de Monterrey, Nuevo León, tuvo lugar durante el ‘Más Alcohol Tour’ en la Ciudad de México.

Y aunque Genitallica se formó a finales de los años 90, esta sesión musical de 25 minutos para YouTube sería la primera en la que han participado.

En redes sociales, los fans de la banda se mostraron complacidos y nostálgicos con comentarios como “fresísimas de mi época”, “regresando al 2002”, y “pura nostalgia en el Escritorito”.

Genitallica sigue promocionando su nuevo álbum

Genitallica actualmente está presentando el ‘Más Alcohol Tour’ para celebrar su 26 aniversario y promocionar su más reciente álbum, el cual incluye 17 nuevas canciones:

La Muerte se Puso de Moda La Haces De Pedo Me estoy volviendo Loco Lo que Nunca Vas a Ser Todos Vamos a Morir Más Alcohol No vales Madre Dealer de Amor Desilusionistas No Llores Intoxícame Por tu olor a Bacardi Hola Perdida (Intro) Me Gustas un Chingo Se Gana Cuando Se Pierde Esta vez si te perdí Coger y Pistear

Este nuevo disco habría sido producido por Genitallica y surgió durante la pandemia del Covid-19, por lo que, a diferencia de otros proyectos sería “más libre” en cuanto a los géneros.