Edén Muñoz niega que haya censura a los narcocorridos y defiende las regulaciones que tiene cada estado sobre este género musical.

La detención de Gabito Ballesteros por cantar narcocorridos en Queretaro afectó a Edén Muñoz, ya que era uno de sus invitados en el palenque de la Feria Internacional Ganadera.

Edén Muñoz defiende acatar las regulaciones sobre narcocorridos

Edén Muñoz reveló que él se enteró de la detención de Gabito Ballesteros cuando terminó su Palenque.

Asimismo, expresó que él trata de respetar las reglas de los lugares donde se presenta, ya que entendió que no le conviene romper convenios.

Al final de cuentas para mí son regulaciones sociales que como sociedad que si funciona, me tengo que acatar porque son parte de ella, yo no soy nadie para salir y decir: ‘No, la libertad de expresión’, nunca nos han callado. Edén Muñoz

Edén Muñoz (@edenmunoz / Instagram)

El músico cree que la prohibición de los narcocorridos son regulaciones sociales que se deben respetar y no cree que este tipo de medidas sean una forma de censura.

Edén Muñoz aclara que la prohibición de narcocorridos no es una regla reciente, ya que hace varios años se prohibieron algunas canciones de Los Tigres del Norte por la situación de inseguridad en México.

Además, el cantante asegura que hay espaciow donde sí se pueden escuchar narcocorridos, pues solo se prohibe interpretarla en recintos públicos de 12 entidades.

Nunca nos han callado, la gente puede escucharlo, hay lugares donde se puede, creo que nosotros como escuchas nos tenemos programas si esto no funciona, no funciona. Edén Muñoz

Edén Muñoz atendió la lección tras ser multado por cantar narcocorridos

En octubre de 2025, Edén Muñoz fue multado con más de 500 mil pesos por cantar narcorridos durante su concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro.

A un año de este suceso, Edén Muñoz aprendió la lección y acata las reglas de cada estado donde se presenta.

Siempre y cuando lo permita la autoridad (cantar narcocorridos) yo no me mando solo, pero insisto, hay lugares en México donde todavía puedes cantar cualquier corrido. Edén Muñoz

El músico respeta la decisión de sus colegas que insisten en cantar narcocorridos en lugares que los prohiben, pues cree que cada uno tiene un proceso para entender las reglas.