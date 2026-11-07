Richard Lloyd, guitarrista y cofundador de Television, murió el 7 de noviembre de 2026 a los 75 años tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer de vías biliares.

Su talento y estilo sonido post-punk marcaron una época dentro de la escena musical de Nueva York de los años setenta, especialmente por su trabajo junto a Tom Verlaine en álbumes considerados fundamentales para la historia del rock alternativo.

El legado de Richard Lloyd continúa presente en generaciones de músicos influenciados por la propuesta innovadora de Television.

Richard Lloyd , músico estadounidense, pieza clave del post-punk y autor de Marquee Moon, murió en Tennessee a los 75 años. (Cortesía)

Murió Richard Lloyd, virtuoso guitarrista de la mítica banda neoyorquina de post-punk Television

El mundo del rock y la contracultura de la década de 1970 se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de Richard Lloyd, cofundador y virtuoso guitarrista de la mítica banda neoyorquina de post-punk Television, quien murió a los 75 años de edad en Chattanooga, Tennessee.

El motivo de su deceso fue un colangiocarcinoma, un tipo de cáncer en las vías biliares que le había sido diagnosticado en mes de marzo de 2026.

El avance inoperable de la enfermedad produjo tumores en el hígado cercanos a vasos sanguíneos principales, derivando en serias complicaciones renales, hepáticas y una severa sepsis que deterioraron su salud en sus últimas semanas.

Reconocido como uno de los grandes arquitectos del post-punk, la muerte de Lloyd revive la tristeza por la partida previa de otros integrantes clave.

Richard Lloyd , músico estadounidense, pieza clave del post-punk y autor de Marquee Moon, murió en Tennessee a los 75 años. (Cortesía)

Television influyó a grupos como Sonic Youth, R.E.M. y The Strokes

Su compañero, cantante y guitarrista Tom Verlaine falleció en enero de 2023 a los 73 años, mientras que el bajista Fred Smith murió en febrero de 2026.

Junto a Tom Verlaine, Richard Lloyd forjó un sonido inconfundible de solos virtuosos en álbumes cumbre como Marquee Moon (1977) —que incluyó el tema homónimo de casi 11 minutos—, influyendo a grupos como Sonic Youth, R.E.M. y The Strokes.

Television fue además la primera banda en tocar en el mítico club CBGB.

En la actualidad, de los integrantes de aquella alineación de los años 70, continúan con vida el bajista fundador Richard Hell, de 77 años, y el batería Billy Ficca.

El valioso legado musical de Richard Lloyd perdurará como un pilar fundamental en la historia del rock.