David Bisbal en México: El cantante español reveló que el próximo año dará un concierto en el Auditorio Nacional. ¿En que fecha será?

El cantante originario de Almería está de visita en México, para promocionar ‘David Bisbal, el Documental’.

La película, dirigida por Alexis Morante, aborda la carrera de David Bisbal, pero principlamente es un homenaje a su familia, según destacó el propio cantante en conferencia.

David Bisbal (@davidbisbal / Instagram)

David Bisbal anuncia la fecha en que volverá a México con un concierto

David Bisbal -44 años de edad- presentó su documental el viernes 21 de octubre en una sala de Cinemex Antara, en la Ciudad de México.

Al final de la conferencia de prensa, David Bisbal agradeció a los mexicanos por el apoyo y cariño que le han mostrado a lo largo de su carrera.

Ante la emoción, David Bisbal reveló que volverá a México el jueves 9 de mayo de 2024, para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional.

Hasta el momento, al cantante lo han invitado a musicalizar melodramas mexicanos pero no ha actuar en uno. (Foto: Facebook)

David Bisbal revela cómo es su vida con su padre que padece Alzheimer

En su documental David Bisbal aborda la enfermedad de su padre José Bisbal, quien padece Alzheimer desde hace varios años.

Al respecto, David Bisbal confesó que a pesar de los grandes éxitos que ha cosechado con su carrera, en su día vive momentos muy dolorosos por el estado de su papá.

En especial, David Bisbal dijo que lo más duro es cuando su padre ya no lo reconoce.

“Me he ido acostumbrando y trato de vivir de la mejor manera. A veces me toca cantar frente a las personas, pero no saben lo que realmente está pasando en el corazón”, confesó.

Esto momento de David Bisbal con su padre es de lo mejor que verás hoy. pic.twitter.com/f9XwaJNXwd — Edu Calle (@EduCalle_) October 21, 2023

David Bisbal también habló de su salud mental que, dijo, se vio comprometida luego de su participación en el reality show Operación Triunfo, de 2001, que lo lanzó a la fama.

Ante ello, señaló que el deporte y la ayuda profesional le han ayudado a salir adelante, pero también el apoyo de su familia e incluso el elegir mejor a sus amitades.

Alexis Morante, director y guionista de ‘David Bisbal, el Documental’, comentó que trabajó estrechamente con el cantante, lo que permitió que en la película muestre su alma.

Finalmente, David Bisbal expresó su deseo de que su documental llegue a todos los países de Latinoamérica, región que ha sido fundamental para su carrera.