Danna Paola -de 28 años de edad- se quedó sin telonera para su concierto en Ecuador; por su parte, Mar Rendón ya salió a revelar sus motivos.

Y es que la ex alumna de La Academia ya había sido anunciada con anterioridad como la telonera de Danna Paola para su concierto del 2 de mayo en Ecuador.

Sin embargo, Mar Rendón -de 21 años de edad- prefirió decir que siempre no, exponiendo las razones detrás de su decisión.

Danna Paola hace oficial su cambio de nombre y fans no están soportando lo que se viene

Danna Paola admite ya no es la niña linda: “Me gusta coger”, le confiesa a Burrita Burrona

Fue por medio de su cuenta de twitter que Mar Rendón escribió un comunicado explicando que ya no sería la telonera de Danna Paola para concierto en Ecuador.

Primero que nada se disculpó con sus fanáticos y con los medios de comunicación por darle alcance a la noticia cuando se confirmó como telonera.

Sin embargo, Mar Rendón dio a entender que hubo importantes problemas de logística por parte de los organizadores.

Pues la cantante explicó a sus fans que “existen pocas garantías de que pueda ofrecerles el show que esperan y merecen”.

Motivo por el cual Mar Rendón no quiere correr ningún riesgo, ni menos cuando se trata de su “integridad y credibilidad como artista”.

Excusarme políticamente de que este 2 y 4 de mayo no estaré abriendo los conciertos “Danna Live” en Ecuador, no sería suficiente para los Dreamers que me brindaron su apoyo desde el anuncio inicial del concierto, para-