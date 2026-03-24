No te pierdas, el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horarios y telonero del 24 y 25 de marzo.

El CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR de Tyler the Creator hará escala en CDMX con dos épicos conciertos.

Setlist del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

Durante su concierto en el Palacio de los Deportes, Tyler the Creator interpretaría este setlist para el 24 y 25 de marzo:

Big Poe St. Chroma Rah Tah Tah Noid Darling, I Sugar on My Tongue Ring Ring Ring Tell Me What It Is Who Dat Boy ARE WE STILL FRIENDS? BEST INTEREST She SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE WUSYANAME IFHY I THINK EARFQUAKE Tamale Like Him NEW MAGIC WAND See You Again I’ll Take Care of You

Tyler the Creator (@feliciathegoat / Instagram)

Horarios del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

Para el martes 24 y miércoles 25 de marzo, el horario del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes sería este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Tyler the Creator (Pascal Le Segretain)

Telonero del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

No se ha confirmado telonero para el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes el 24 y 25 marzo.

Sin embargo, se espera que en ambas fechas la presentación se especial.

​​​​CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR es uno de las giras más emocionantes, ya que Tyler the Creator está considerado un gran interprete de show en vivo.