No te pierdas, el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horarios y telonero del 24 y 25 de marzo.
El CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR de Tyler the Creator hará escala en CDMX con dos épicos conciertos.
Setlist del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes
Durante su concierto en el Palacio de los Deportes, Tyler the Creator interpretaría este setlist para el 24 y 25 de marzo:
- Big Poe
- St. Chroma
- Rah Tah Tah
- Noid
- Darling, I
- Sugar on My Tongue
- Ring Ring Ring
- Tell Me What It Is
- Who Dat Boy
- ARE WE STILL FRIENDS?
- BEST INTEREST
- She
- SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE
- WUSYANAME
- IFHY
- I THINK
- EARFQUAKE
- Tamale
- Like Him
- NEW MAGIC WAND
- See You Again
- I’ll Take Care of You
Horarios del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes
Para el martes 24 y miércoles 25 de marzo, el horario del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes sería este:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Telonero del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes
No se ha confirmado telonero para el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes el 24 y 25 marzo.
Sin embargo, se espera que en ambas fechas la presentación se especial.
CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR es uno de las giras más emocionantes, ya que Tyler the Creator está considerado un gran interprete de show en vivo.