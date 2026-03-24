No te pierdas, el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horarios y telonero del 24 y 25 de marzo.

El CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR de Tyler the Creator hará escala en CDMX con dos épicos conciertos.

Setlist del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

Durante su concierto en el Palacio de los Deportes, Tyler the Creator interpretaría este setlist para el 24 y 25 de marzo:

  1. Big Poe
  2. St. Chroma
  3. Rah Tah Tah
  4. Noid
  5. Darling, I
  6. Sugar on My Tongue
  7. Ring Ring Ring
  8. Tell Me What It Is
  9. Who Dat Boy
  10. ARE WE STILL FRIENDS?
  11. BEST INTEREST
  12. She
  13. SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE
  14. WUSYANAME
  15. IFHY
  16. I THINK
  17. EARFQUAKE
  18. Tamale
  19. Like Him
  20. NEW MAGIC WAND
  21. See You Again
  22. I’ll Take Care of You
Tyler the Creator
Tyler the Creator (@feliciathegoat / Instagram)

Horarios del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

Para el martes 24 y miércoles 25 de marzo, el horario del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes sería este:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
  • Inicio de concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 2 horas
  • Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
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Tyler the Creator (Pascal Le Segretain)

Telonero del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

No se ha confirmado telonero para el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes el 24 y 25 marzo.

Sin embargo, se espera que en ambas fechas la presentación se especial.

​​​​CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR es uno de las giras más emocionantes, ya que Tyler the Creator está considerado un gran interprete de show en vivo.

Tyler the Creator
Tyler the Creator (@feliciathegoat / Instagram)