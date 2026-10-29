Este 29 de octubre se llevará a cabo el concierto de Timo en el Pepsi Center, siendo uno de los actos que cerrarán la cartelera de este décimo mes del año.

Si te interesa asistir al show de Timo en CDMX, a continuación te daremos todos los detalles, incluyendo el setlist y si habrá algún telonero.

Setlist del concierto de Timo en el Pepsi Center

De momento no hay ningún setlist confirmado para el concierto de Timo en el Pepsi Center, aunque se espera que interpreten sus canciones más famosas.

Por ende, este sería un probable repertorio de la banda:

Pase lo que pase

Juernes

Luz

Amigos

215 Días

Enero

Ella es

Me gustas

Tu Apodo

A veces

Hoy festejo

Se siente así

Tierra lejana

Espejito, espejito

Nicotina

Algo diferente

Superpoder

Promete

Modo melancólico

Salvavidas

Quédate

Conquistar el planeta

TIMO (Instagram | @timo_musica)

Telonero del concierto de Timo en el Pepsi Center

No hay un telonero anunciado para el concierto de Timo en el Pepsi Center; dado que falta poco para la presentación, es posible que no haya un abridor en esta ocasión.

No es raro la falta de este acto en el Pepsi Center, principalmente por el lugar donde se llevará a cabo el evento.

Por lo general, los conciertos que se hacen en el Pepsi Center no cuentan con un telonero, pues son pensados para que el artista principal vaya solo desde el primer minuto del evento.

Esto debido a que se trata de un recinto pequeño, pensado para presentaciones íntimas donde los grupos o cantantes buscan interactuar más con sus fans.